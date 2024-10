Elbio Laucirica sobre su destitución como presidente de CONINAGRO: “Desconozco si hubo alguna gestión en mi contra”

En el último tiempo se dio a conocer que CONINAGRO cambiaría sus autoridades y la forma en que se comunicó esa decisión encendió la polémica entre las cooperativas que conforman ese aglomerado. En relación a este tema, este medio dialogó con el presidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica.

“Me enteré que no iba a continuar en el cargo unos días antes de que se realizara la asamblea de CONINAGRO, pero acepto que esto es parte de una decisión de la Asociación de Cooperativas Argentinas”, comentó Elbio Laucirica. “Reconozco que me hubiera gustado enterarme antes pero lo importante que quiero destacar es el apoyo que siempre he sentido”, agregó.

La importancia del cooperativismo en CONINAGRO

Laucirica planteó: “Me voy con la satisfacción de haber podido avanzar mucho en este trabajo que tenemos para visibilizar el cooperativismo y también la importancia de nuestras cooperativas en el producto bruto interno, en la economía nacional y en la movilización de la economía del país”.

“Desconozco si hubo alguna gestión en mi contra, esperemos que no sea así porque sería muy triste que los intereses personales estén por encima de los intereses de las instituciones”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hubo algunos dirigentes de ACA que tenían su opinión conformada en que se había prestado más atención al desarrollo de las economías regionales”.

Por otro lado, el presidente de CONINAGRO señaló: “No es una situación muy grata saber que hubo cierto tipo de acusaciones cuando hubo una actuación muy en conjunto con no solamente las demás federaciones, sino también con la mesa de ACA y con el resto de los consejeros de CONINAGRO”. A su vez, remarcó que, “somos 5 los representantes de ACA en el consejo y estuvimos permanentemente trabajando en unísono sobre la gestión que llevamos adelante”.

“Este es un cargo que depende de la decisión del Presidente, son cargos que la entidad propone y el que dispone y aprueba es la presidencia de la Nación”, expresó Laucirica. Para finalizar, dijo que, “venimos llevando un trabajo muy importante en lo que es la regularización del funcionamiento de las cooperativas de manera tal que todas estén trabajando regularmente”.