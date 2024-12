Elio Del Ré, presidente de ADIMRA: "El modelo debe apostar por el trabajo argentino"

Elio Del Re, presidente de ADIMRA, habló con Canal E sobre la situación de la actividad metalúrgica y detalló que el sector tuvo una caída cercana al 13% durante 2024, hubo sectores que traicionaron más que otros e hizo referencia a que el Gobierno deberá hacer foco en cuidar el empleo argentino.

“El sector metalúrgico es un sector muy grande y es heterogéneo, hay sectores que tienen una dinámica mejor y otros que tienen una dinámica peor, por lo cual, de ahí viene el promedio de una caída en la actividad metalúrgica del 12,9%”, comentó Elio Del Re. “Lo que preocupa es la contracción que venimos teniendo a lo largo del año, que está cerca del 13% y ahí es donde vemos grandes ganadores y grandes perdedores en la actividad metalúrgica”, agregó.

Cuáles son los motores que traccionan al sector metalúrgico

Posteriormente, Del Re planteó: “Al sector metalúrgico lo traccionan varios motores, hay motores que están encendidos como los de la minería, los del petróleo y gas, los proveedores de esos sectores están funcionando bien”. Luego, manifestó que, “los sectores que están relacionados con el consumo masivo, la obra pública o la construcción son los más relegados y son los más afectados en este 2024”.

“Hay alguna ligera tendencia sobre el cierre de empresas más pequeñas, lo que estamos visualizando es una caída de 2 puntos del empleo en referencia al mismo periodo del año anterior”, sostuvo el entrevistado. “Hay la misma cantidad de gente que pasó por caída del empleo que está suspendida y por ahí tenemos otro tanto que está tratando de sostener el empleo haciendo trabajos no dedicados plenamente a la producción”, complementó.

Proteger el trabajo argentino

Por otro lado, el presidente de ADIMRA señaló: “Tenemos que hacer lo mismo que están haciendo los países centrales del mundo, más allá de incentivar el consumo, lo que tenemos que hacer es proteger el trabajo argentino”. A su vez, remarcó que, “si no hay trabajo no hay sueldos, no hay consumo, eso todavía no sucedió y esperamos que no suceda, pero si el Gobierno ve una alarma en eso va a tener que salir a sostener el trabajo argentino”.

“Que desregulemos o que seamos más ágiles en la resolución de los problemas siempre ayuda, sin embargo, tenemos que dimensionar ese efecto”, expresó Del Re, que después concluyó: “Estamos frente a 2 mundos hablando productivamente, tenemos un mundo que haciendo todas esas cosas nos acerca a competir pero hay otra parte del mundo que se está dedicando a hacer geopolítica”.