Germana Figueroa Casas: “No funcionó tener un ministerio de la mujer"

La diputada nacional del PRO, Germana Figueroa Casas, en diálogo con Canal E, habló sobre la denuncia contra Alberto Fernández que realizó Fabiola Yáñez tras ser víctima de violencia de género y se refirió al rol que debe tomar la justicia de cada provincia en ese aspecto, además de que manifestó que lo ocurrido no sea utilizado de manera política.

“Esto es algo tan doloroso que cuesta hasta reaccionar”, comentó Germana Figueroa Casas sobre lo ocurrido con Alberto Fernández. “Debe ser el hogar más mirado en toda la Argentina el del presidente y que la mujer haya pasado por todo esto sin que nadie dijera nada y sin que nadie hiciera nada realmente duele”, agregó.

El rol del poder legislativo

Posteriormente, Casas planteó: “Esto tiene una instancia judicial y uno desde un poder legislativo lo que hace es repudiar, rechazar, tratar de mejorar las leyes para que estas cosas no pasen”. Luego, manifestó que, “estamos acompañando un proyecto y es que todos estos abusos sean delitos de instancia pública, es decir, que no sea necesario que la víctima tenga que estar denunciando en un momento de conmoción y miedo”.

Sobre la misma línea, la entrevistada sostuvo que, “realmente conmociona pensar que fue la mujer del presidente y el presidente llevando a cabo estos actos, que además se suman a la corrupción, a todo el tema de los seguros y a todos los abusos que hubo en la pandemia, en manos de quién estábamos”.

Por otro lado, la diputada nacional del PRO señaló: “Lo que pasa con esto es que se usó políticamente, tenga el nombre de ministerio, de secretaría o no tenga nombre, hay decisiones políticas que se toman y la verdad que la justicia es una tarea de las provincias”. A su vez, remarcó que, “cada provincia tiene que hacerse cargo también de esto y no, con el nombre de ministerio, mágicamente desaparezca la violencia contra la mujer”.

La hipocresía del ministerio de la mujer

“No funcionó tener un ministerio de la mujer, porque no es el nombre, es mucha hipocresía plantear que porque hay un ministerio se solucionan los temas, la violencia doméstica interna es en la que uno menos se puede defender”, aseveró Casas. A modo de cierre, expresó: “Es un tema durísimo que ojalá no se utilice políticamente”.