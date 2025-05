"La estrategia del abogado de la señora Kirchner es una estrategia de dilación"

En diálogo con Canal E, el doctor Julián Sola, abogado constitucionalista, advirtió que la inhabilitación de Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos no depende del proyecto de Ficha Limpia, sino de la sentencia firme en su contra.

"Cristina no podría ser candidata", afirmó sin rodeos el abogado constitucionalista, en análisis de las implicancias jurídicas de la condena contra la ex presidenta. Según explicó, su inhabilitación para ocupar cargos públicos no depende del debate legislativo sobre Ficha Limpia. "No podría porque en la sentencia tiene una condena en sí misma a que no puede ocupar esos cargos públicos", enfatizó.

La sentencia en doble instancia que pesa sobre la ex mandataria ya establece esa prohibición. “La sentencia no hace una distinción entre cargos nacionales o provinciales, lo que dice es que no puede ocupar cargos públicos”, insistió Sola, dejando claro que la discusión política gira en torno a una cuestión ya resuelta jurídicamente.

Interferencia política y manipulación judicial

En relación con el escándalo que involucró a senadores misioneros y presuntas presiones del dirigente Carlos Rovira, el abogado fue tajante: "Es de una gran irregularidad en sí misma que senadores elegidos por el pueblo cambien su voto por el llamado de un jefe político".

Sola sostuvo que la responsabilidad de los legisladores es “indelegable” y que, de confirmarse estas influencias, se violaría el principio democrático. "La elección no proviene del pueblo, sino de la voluntad de un político", dijo.

Reglas procesales ignoradas

El constitucionalista también cuestionó la interpretación de las Cámaras Federales que suspenden sentencias ante recursos de queja. "No hay ninguna razón jurídica para que esta sentencia definitiva no se ejecute", afirmó. Recordó que, salvo excepciones muy limitadas, las sentencias firmes deben cumplirse mientras se espera el fallo de la Corte Suprema.

"La señora de Kirchner debería estar cumpliendo su sentencia, a menos que la Corte la revirtiera", sostuvo. Según Sola, el problema no está en la Constitución ni en el Código Procesal, sino en la actuación de algunos jueces. “Es un problema de los jueces, no de las leyes”, resumió.

Sola también se refirió a la estrategia legal del equipo de defensa de Cristina Kirchner. "Me parece que la estrategia del abogado de la señora Kirchner es una estrategia de dilación", expresó. Presentar recursos extraordinarios, quejas y recusar a ministros de la Corte es, según él, una forma de ganar tiempo político antes de una resolución definitiva.

“El hecho político quiere ocurrir antes de que la Corte dicte una sentencia”, sostuvo, agregando que esta dinámica da lugar a “doctrinas un poco extrañas” por parte de los tribunales inferiores.

El futuro de Ficha Limpia

En cuanto al proyecto de Ficha Limpia, recientemente rechazado en el Senado, Sola aclaró que su reintroducción está sujeta al calendario legislativo. "Si el proyecto fue rechazado en general por una de las Cámaras, puede presentarse nuevamente en el siguiente período legislativo", explicó.

Aunque el presidente Javier Milei ha asegurado que insistirá con la propuesta, Sola remarcó que, en el caso de Cristina Kirchner, la norma ya es innecesaria. “Estamos haciendo una cuestión política de enorme trascendencia, cuando en realidad el Código Procesal ya contempla la ejecución de sentencias como la de Cristina”, concluyó.