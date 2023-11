“Está en duda la reposición de los productos porque no se sabe cuál va a ser el plan hacia adelante”

Con las perspectivas puestas en la reunión que mantendrán algunos funcionarios de Javier Milei con los industriales, se encienden las alarmas por la reposición de precios debido a la incertidumbre sobre un plan de estabilización hacia adelante y lo que engloba al sinceramiento de precios. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“Hay muchas expectativas, no solamente por la presencia de los funcionarios que van a estar después del 10 de diciembre al frente de Argentina, sino cuál es la postura más o menos unificada de los industriales”, comentó Ariel Maciel. “Hay distintas miradas sobre lo que viene en términos económicos y qué va a suceder con el tema del ajuste y la liberación de precios”, agregó.

La necesidad de competitividad para abrir Argentina al mundo

Posteriormente, Maciel manifestó que, “Miguel Zonnaras planteó que hay que ser inteligente para la inserción en el mundo comercial y fue muy específico, habló de la necesidad de competitividad antes de abrir a la Argentina al mundo”. Luego, planteó: “Esta es una preocupación grande para los industriales y dejó la advertencia de que no hay peor ruido que el silencio de las máquinas, en referencia a una posible recesión”.

El atraso de Precios Justos rondaría el 30%

“Hay algunas empresas que juran que van a sostener el acuerdo de precios y no van a modificar más que el sendero acordado hasta el 10 de diciembre”, sostuvo el entrevistado. “Todo el mundo del entorno de los productos de esta canasta básica acordada tenían que seguir necesariamente un sendero de 5%, por lo que entienden que hay en Precios Justos un atraso, el cual tiene un piso entre el 28 y 30%”, completó.

Incertidumbre en la reposición de productos

Por otro lado, el periodista señaló: “El dueño de una empresa alimenticia decía que el problema era que lo que se vende ahora no se sabe cómo se va a reponer, porque el aumento de costos que va a generar este sinceramiento de precios no tiene referencia”. Sobre la misma línea, remarcó que, “está en duda la reposición de los productos que se vendan porque no se sabe cuál va a ser el plan hacia adelante”.

“Hay gobierno, ya se sabe quién va a ser el ministro de economía, pero más allá de eso, lo que no hay es un plan, hacia dónde va a ir con esa devaluación, de cuánto va a ser y qué tipo de ordenamiento van a tener los precios”, concluyó.