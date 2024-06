Estados Unidos: cuál es el rol de las criptomonedas en las campañas electorales

A medida que la adopción de las criptomonedas se fue expandiendo por todo el mundo, en Estados Unidos tuvo su impacto potencial en las diversas campañas electorales. Sin embargo, desde ciertos sectores se cuestiona esta forma de financiamiento.

El cuestionamiento de las criptomonedas en las campañas electorales

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Rodolfo Andragnes quien expresó que, “no es la primera que sucede” que se ponga en tela de juicio este tipo de cuestionamientos.

Según el entrevistado, a veces “cuesta entender porqué hay tanta controversia en torno a las criptomonedas, como si todo el concepto estuviera en un marco de legalidad opuesto a la transparencia”. “Da pena que existan estas controversias porque, hoy en día, se exige el origen de los fondos, pero también es un escenario válido para discutir este tema”, agregó.

Con respecto a la aceptabilidad de las criptomonedas como parte de un discurso para ganar las elecciones, el entrevistado aseguró que, “en las campañas, todo es una estrategia” porque los candidatos “dicen que harán o no harán”. “Las criptomonedas son una herramienta más en estas estrategias”, continuó.

La regulación y transparencia

Por otra parte, Andragnes sostuvo que, “aunque no hay tanta regulación en el mundo de las criptomonedas, cada vez hay más” e inclusive “un enorme porcentaje se mueve dentro de un marco regulatorio”. Y siguió: “Las empresas que no pueden operar en Estados Unidos no están ahí, pero el sistema regulatorio está trabajando cada vez; en donde es una cuestión de tiempo y también de adaptación formal de los partidos políticos a las donaciones en criptomonedas”.

En ese sentido, el entrevistado explicó que la transparencia que tiene bitcoin “permite que cualquier ciudadano sepa hacia dónde se destina el dinero, mientras que con las cuentas bancarias tradicionales no siempre es claro”. Y comentó: “Aunque estas controversias sean parte de estrategias de campaña, la realidad es que hay mucha más transparencia en las criptomonedas”.

En relación a qué situación se podría dar en el marco de las criptomonedas en caso de que gane uno u otro candidato, Andragnes expresó que, “si Trump, ganara las elecciones, podría haber una mayor adopción y promoción de las criptomonedas”, mientas que si lo hace Biden “podría cambiar”. “Lo que importa no es lo que los candidatos prometen, sino lo que realmente hacen después”, cerró.