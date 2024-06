Eugenio Semino aseveró que, “los jubilados se están muriendo de hambre”

El sector de los jubilados volvió a estar en el foco del debate público pero esta vez no tiene que ver exactamente con su delicada situación, sino más bien con la contienda política que gira alrededor de la nueva ley jubilatoria que obtuvo media sanción y la intención del Presidente Javier Milei de vetarla. En este contexto, este medio se comunicó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“Esto aparece mucho más como una contienda política que como la búsqueda de una solución para un sector de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, que están sufriendo una crisis humanitaria”, comentó Eugenio Semino. “Cuando vemos lo que ha resultado de esta media sanción, aparece como una mejora entre comillas de 8 puntos”, agregó.

Posteriormente, Semino planteó: “Esto está relacionado con la pérdida en relación a la inflación del mes de enero, que fue de 20 puntos y hubo una pequeña recomposición de 12 puntos, que por vía excepcional, dio el Gobierno en su momento conjuntamente con el IPC de febrero”. Luego, manifestó que, “cuando hablamos de porcentajes, se pierde lo que al jubilado le interesa que es lo que ingresa a su bolsillo”.

La relación del Estado con los jubilados

“Por qué la iracundia del Presidente en términos del veto, llama la atención porque no aparece como tanto ni como mero paliativo para el jubilado”, sostuvo el entrevistado. “Todo el sistema político, oficialismo y oposición, lo hace sobre el desconocimiento o deciden ignorar la verdadera situación del sector”, complementó.

Por otro lado, el defensor de la tercera edad señaló: “Hay otro elemento que fue muy poco difundido en esta media sanción que son 2 cuestiones, una de ellas es que plantea este proyecto que deben liquidarse las sentencias firmes que tiene Anses que son 80.000”. A su vez, remarcó que, “el otro gran tema es que en el plazo de 6 meses, ordena esa media sanción saldar las deudas que tiene Anses con los 13 puntos provinciales”.

La crisis de los jubilados

“Lo que no ha tenido nadie en cuenta es la crisis humanitaria”, expresó Semino. “Los jubilados se están muriendo de hambre, aunque no vean los resultados tirados en las calles como dijo algún alto funcionario y, por otra parte, no tienen prestaciones de salud”, concluyó.