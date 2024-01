La economía sigue teniendo aumentos en la gran mayoría de sus sectores y con el correr del tiempo los haberes jubilatorios de los adultos mayores se ven cada vez más deteriorados, ya que las mínimas no llegan a cubrir el índice de indigencia anexado por Indec y la situación se torna desesperante para 8 millones de jubilados y pensionados. En este contexto, este medio se comunicó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“8 millones de argentinos, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, están sumergidos en la indigencia, conforme no una interpretación sino los propios índices suministrados por el Indec”, comentó Eugenio Semino. “El umbral de indigencia son $200.000 y todo este sector está entre pensiones de $84.000 hasta haberes mínimos con bonos que cobran 5 millones de jubilados y pensionados”, agregó.

Los medicamentos tendrán un aumento anual del 250%

Posteriormente, Semino planteó: “Con ese bono de enero, llegan a los $160.000 y los jubilados que tienen 30 años de aporte y ganaban un poco más, al no haber recibido por un año y medio el bono que sí recibieron las mínimas, están prácticamente en el mismo rango”. Luego, manifestó que, “a esto se le suma un sistema de salud que no está dando prestaciones, que está en una gran crisis y los medicamentos van a estar en un anual de un 250% en términos de aumento”.

La crisis humanitaria no está percibida por el sistema político

“Estamos en una crisis humanitaria y esto no es percibido por el sistema político y está naturalizado socialmente”, aseveró el entrevistado. “Esto es acumulativo, son muchos meses y años de pérdida del poder adquisitivo en lo económico e inclusive sumado a estas características particulares de la falta de atención y así no pueden sobrevivir los adultos mayores”, completó.

Por otro lado, el defensor de la tercera edad señaló: “Los jubilados te dicen que no pueden vivir, pagar el alquiler, que no pueden comer o pagar los medicamentos y la situación es desesperante, pero no es percibida”. Sobre la misma línea, remarcó que, “estamos hablando de 8 millones de personas que vienen dejando la vida y esto no empezó el 10 de diciembre, esto viene ocurriendo desde hace muchos meses y está totalmente inobservado”.

La situación del PAMI y ANSES

“Los titulares de PAMI y ANSES se encuentran hoy sin recurso material para dar respuesta”, expresó Semino. “Tiene que tratar el Gobierno Nacional, por todos los medios, de sacar de esa situación de ahogo a quienes están en este momento sin posibilidad de supervivencia y para esto no alcanza el recurso de ANSES o de PAMI, sino que tiene poner el recurso todo el Estado al servicio de los jubilados”, concluyó.