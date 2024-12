Fazio: “En este año de gestión, el gobierno actual demostró que no tiene nada que ver con actos de corrupción”

A pesar de que la iniciativa llevaba años en discusión y contaba con el respaldo de sectores clave como empresarios, el Congreso decidió no tratarla en el recinto, lo que desató un rechazo rotundo tanto en medios de comunicación como en las redes sociales.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista y filósofo Horacio Fazio quien expresó que, “no es un tema menor el análisis sobre la habilitación de una persona que, a través de la justicia, ha sido declarada culpable de actos de corrupción en dos instancias judiciales”.

Cuál es la postura del sector empresarial ante el no tratamiento de Ficha Limpia

Según el entrevistado, en este contexto, ha surgido una clara negativa, especialmente en los sectores empresariales más representativos, los cuales “se han expresado públicamente en contra de la falta de tratamiento de este importante proyecto, que busca preservar la salud moral del ejercicio democrático en el país”.

Qué sucedió con el gobierno y las repercusiones

En continuidad con el tema, Fazio aseguró que el gobierno no esperaba la repercusión que tuvo el no tratamiento de este tema en el recinto parlamentario y “lo que realmente sorprendió fue la fuerte reacción en redes sociales y medios de comunicación ante un asunto que parecía claro como que el gobierno no apoyaba proyectos que buscaran abordar la corrupción en el ámbito político”. Y agregó: “En este año de gestión, el gobierno actual, que hay que reconocérselo demostró que no tiene nada que ver hasta el momento con actos de corrupción”.

En este sentido, el filósofo manifestó que al no tratarse este tema en el Congreso, “se interpretó como un cambio de postura por parte del gobierno” y ante esta situación, “el gobierno reaccionó de manera coherente, retrocediendo en su postura, lo cual es un acierto que debe reconocerse, ya que supo rectificar a tiempo”.

Por otra parte, el entrevistado mencionó que ahora surgen cuestiones técnicas sobre si el proyecto puede mejorarse o si es necesario evitar su mal uso, y “hay muchas ideas al respecto”.

Para finalizar, Fazio agregó: “Lo que realmente importa destacar es que, ante el rechazo de sectores clave de la comunidad, como el empresarial y el de los votantes del gobierno, que desaprobaron la falta de tratamiento de este proyecto de "fecha limpia", el gobierno finalmente comprendió la importancia de abordarlo”.