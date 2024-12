Gabriel Rubinstein: "Hay fragilidad institucional pero no veo grandes riesgos para la economía en 2025"

Cerca de terminar el año empieza a plantearse una especie de balance sobre las medidas que implementó el Gobierno en materia económica y sobre los desafíos que deberá afrontar pensando en 2025, ahí surge la variable de la fragilidad institucional y su impacto en la economía. En ese sentido, este medio se contactó con el exsecretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

“La inflación debería bajar más rápido dado que no hay emisión, se podría plantear una baja del crawling peg no solo al 1% sino incluso al 0%”, comentó Gabriel Rubinstein. “A esta altura, en la convertibilidad la inflación era menor al 1% mensual, entonces, no debería extrañarnos que vaya bajando la inflación”, agregó.

Cuáles son los 2 tipos de debilidad que puede tener el Gobierno

Posteriormente, Rubinstein planteó: “Hay 2 tipos de debilidad, una es la financiera donde se necesitan dólares y no creo que el FMI suplante esa debilidad”. Luego, manifestó que, “la otra cosa es que con la sensación de dólar bajo, todavía hay dudas sobre si esto es perdurable o no en términos del dólar barato, entonces, la economía quizás está expansiva pero puede no ser tanto y puede haber sufrimiento en más sectores”.

Fragilidad institucional

“Están los DNU, está el poder de veto, pero es frágil el hecho de que el Gobierno ligeramente se plantee que si no tienen presupuesto no pasa nada, eso da la idea de la fragilidad institucional en la que todavía estamos”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay fragilidad institucional pero no veo grandes riesgos para la economía en 2025”.

Por otro lado, exsecretario de Política Económica señaló: “El cambio general, que implica también más ingresos de capitales en Argentina, como una mayor confianza o bajar el riesgo país, lleva a que el rebote cíclico que tenemos esté bastante garantizado”. Sobre la misma línea, remarcó que, “eso no quita que haya sectores que puedan sufrir o el entramado productivo industrial pueda sufrir el no poder adaptarse a la nueva realidad del dólar tan barato”.

“Va a prevalecer cierta sensatez o cierto grado de flexibilidad, si hay empresas grandes que tienen problemas y van a echar gente, es probable que el Gobierno alguna cosa encuentra para que no suceda”, expresó Rubinstein. A modo de cierre, dijo que, “no creo que sea un problema dramático ni generalizado para el año que viene porque manda la recuperación cíclica”.