Ganancias y Bienes Personales: la AFIP decidió que las declaraciones vencerán en agosto

La AFIP tomó la decisión de postergar hasta fines de agosto los plazos para la presentación de declaraciones juradas y pagos de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2023.

Postergación y alivio

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la contadora Fernanda Laiun quien expresó que esta postergación “es un alivio vinculado con la falta de norma definitiva que está sujeta a la aprobación del paquete de medidas”.

Según la entrevistada, para los empleados en relación de dependencia hay una promesa de que no pagarán más impuestos a las ganancias correspondientes al año pasado y los autónomos, por su parte, podrían beneficiarse en el pago del impuesto sobre los bienes personales. “Sin embargo, hasta que no se promulgue la normativa, no se pueden realizar las liquidaciones anuales de los empleados”, agregó

De esta manera, “no podrán recibir la devolución de lo pagado por consumos en dólares en el exterior o realizados desde Argentina y tampoco los autónomos podrán presentar las declaraciones juradas de ganancias ni de bienes personales”, dijo Lauin.

En continuidad con el tema, la contadora sostuvo que “se prorrogan los vencimientos”, en donde las declaraciones anuales del 2023, que usualmente vencen en junio, este año vencerán a partir del 26 de agosto. Y agregó que el motivo de la postergación es la aprobación de la ley, ya que en ese paquete se define la forma de cálculo del impuesto a las ganancias que se aplicará para liquidar a los empleados.

Pago de impuestos y cargas impositivas

Además, “la nueva ley afectará el pago del impuesto sobre los bienes personales del año 2023”, indicó Lauin y comentó que actualmente, se paga el 1,5% por los bienes en el país y el 2,25% por los bienes en el exterior. “El proyecto propone una tasa única del 1,5% para todos los bienes, de manera retroactiva al 2023"; por lo tanto, “no se pueden presentar las declaraciones juradas del 2023 porque no se sabe con qué escalas calcular las ganancias ni las tasas para los bienes personales”.

Con respecto a las cargas impostivas, la contadora aseguró que es necesario reducirlas, pero “debe ir acompañada de una lucha contra la evasión fiscal”. Y siguió: “La alta presión impositiva afecta a los contribuyentes honestos, mientras que los niveles de evasión son altos”.

Para cerrar, dijo: “El Estado debe tomar medidas para recaudar y controlar la economía en negro, que implica empleo informal, sin jubilación, ni cobertura social. Por lo tanto, junto con la reducción de impuestos, debe haber un esfuerzo fuerte para combatir la evasión fiscal”.