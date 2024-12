Hackeo de Mi Argentina: “No hay una inversión correcta en materia de ciberseguridad”

La falta de inversión en el tema de la ciberseguridad ha sido una variable que el actual Gobierno todavía no ha resuelto y que viene arrastrando de la gestión anterior, lo cual deviene en el hackeo de ciertos medios pertenecientes al Estado que por el momento no están pasando al secuestro de datos más importantes. En relación a este tema, este medio dialogó con la ingeniera en sistemas, Layla Schelí.

“Todo lo relacionado con ciberseguridad no es la primera vez que Argentina pasa por una situación así, hubo otras oportunidades donde pasó exactamente lo mismo y ahí podemos ver que hay una falta de inversión respecto a ese tema”, comentó Layla Schelí. “Todo lo que es materia de inversión en ciberseguridad es muy importante y evidentemente el gobierno anterior no lo ha tenido pero este Gobierno tampoco lo ha hecho”, agregó.

La falta de inversión en ciberseguridad es determinante para que sigan ocurriendo casos como el de Mi Argentina

Posteriormente, Schelí planteó: “Más allá de quién es responsable, no hay una inversión correcta en materia de ciberseguridad y es muy importante que esto se revea todo lo necesario para evitar que vuelva a suceder”. Luego, manifestó que, “en este caso fue al sitio web, pero si pasa en cosas que tengan más relevancia, estamos hablando de pérdida de información y eso puede generar un montón de delitos derivados de esa filtración”.

La importancia de mejorar la seguridad para prevenir ataques futuros

“Por suerte, dentro de lo que es el mal, no ha sido tan malo porque no tiene tanta relevancia el sitio de Mi Argentina, lo que han puesto fueron comentarios contra Milei nada más, no ha sido de mayor envergadura pero eso no quiere decir que no tengan la capacidad de hacerlo”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Es muy importante evitar que eso pase, como por ejemplo lo peligroso que sería que se roben la información de la base de datos de Anses”.

Por otro lado, la ingeniera en sistemas señaló: “Suponiendo que la página tiene algún error de vulnerabilidad de seguridad, ahí es donde entran los cibercriminales, recuperan esa información y generan estos comentarios en contra del Gobierno”. A su vez, remarcó que, “hay muchas alternativas que podrían ser, lo que está claro que se necesita muchísima formación y concientización, también establecer un plan de continuidad de negocios”.

Para finalizar, Schelí expresó: “Estamos hablando de un delito penal, esto se tiene que investigar porque no es algo menor, por más que no haya tenido la relevancia o el impacto como un robo de información, esto no es algo menor, entonces, se tiene que investigar”.