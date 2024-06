En diálogo con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló sobre la confrontación de las PyMEs con la Unión Industrial Argentina, sobre todo en cuanto a lo que se refiere al RIGI. También se refirió a los despidos que realizan las grandes empresas y la visión del mercado sobre el plan económico de Javier Milei.

“El círculo rojo tiene una suerte de pacto de convivencia en donde no hay una confrontación pública tan cotidiana”, comentó Ariel Maciel. “Las PyMEs, en especial, los Industriales PyMEs Argentinos, hizo la presentación de un informe en donde se desmarca de lo que dice la Unión Industrial Argentina”, agregó.

Diferencias entre el pensamiento de las PyMEs y la UIA

Posteriormente, Maciel planteó: “La Unión Industrial Argentina había sacado una encuesta hace poco en donde señalaba que la situación actual era muy compleja pero que el grueso de los empresarios esperaban que para los próximos 6 meses la situación mejore considerablemente”. Luego, manifestó que, “esto no es lo que piensan las PyMEs de IPA, plantean que la situación va a empeorar porque no hay ningún tipo de driver que pueda llegar a mostrar algo distinto”.

Las grandes empresas despidieron más trabajadores que las PyMEs

“Hasta ahora, todo lo que fue la evidencia de la recesión y que tiene que ver con la caída de los puestos de trabajo en la actividad industrial, muchas veces termina siendo un reflejo de esa gran crisis”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay un grueso de despidos que lo hicieron las grandes empresas, apenas ven que la situación es compleja, lo primero que hacen es despedir personal”.

Por otro lado, el periodista señaló: “En todo lo que es el humor empresario, empieza a haber en distintos lados, no solamente en el sector empresario, sino que en el mismo mercado vimos la suba del riesgo país, la caída de los bonos y la tensión en los dólares financieros”.

“Hay un trasfondo político que está poniendo en duda el plan de Javier Milei”, expresó Maciel. “El mercado no es que no le cree a Milei o cree que Milei va a salirse de su libreto, sino que lo que no sabe es si va a poder sostener políticamente algo que tiene que tener un respaldo dentro de los acuerdos políticos”, finalizó.