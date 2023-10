Hernán Madera: “Ahora los bancos son enemigos de Javier Milei”

A 4 días de las elecciones generales, uno de los sectores más importante de Argentina como es el bancario, comenzó a tomar distancia del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en contacto con el analista político, Hernán Madera.

“Está bien que el Gobierno haga los operativos del dólar porque está actuando como un regulador”, comentó Hernán Madera. “Si no tenés dólares, tenés que usar el poder del Estado en tratar de pararlo durante los días hábiles que quedan y eso es lo que está haciendo el Gobierno, usando el poder del Estado y no dólares porque no los tiene”.

Los economistas relacionados a los bancos comienzan a alejarse de Milei

Posteriormente, Madera dijo que, “Javier Milei está apartando a la gente y a los economistas alrededor de él que estaban relacionados a los bancos”. Luego, añadió: “Milei les dijo a los bancos en la última conferencia de prensa, que se tienen que poner a laburar porque los plazos fijos que se hacen en los bancos no van a préstamos, van a leliq”.

“Esto generó una alarma en los bancos y esos economistas se alejaron del círculo de Milei y ahora son enemigos del candidato que lidera las encuestas”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, opinó: “Nunca vi a Milei como un politiquero más o como un ladri más de la política argentina, sino como alguien profundamente ideologizado”.

Javier Milei: un candidato ultra libera y anti elitista

Por otro lado, el analista político señaló: “Según Milei, el peronismo representa la casta, sus frases representan el status quo y él se presenta como un anti elitista típicamente argentino”. Sobre la misma línea, remarcó que, “lo que no es típico es que sea ultra liberal. La Argentina se las ingenió para generar un candidato ultra liberal y anti elitista”.

“Juntos por el Cambio nunca tuvo llegada masiva a los sectores populares”, destacó Madera. Para finalizar, expresó que, “este verso de la economía popular y de la economía Barrani que se tragaron los sectores del establishment que gobiernan le hizo mucho daño al peronismo y en esos sectores fue donde creció Javier Milei”.