En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con un dólar blue en pleno aumento, el Gobierno espera contener la situación económica sin grandes variaciones hasta las PASO 2023 de agosto. Por ello, Canal E dialogó con el analista político, Hernán Madera.

"El índice parece que está bajando pero no va a ser una baja tan significativa para que Massa lo pueda usar electoralmente", explicó Madera. Luego añadió: "El gran ancla de la Argentina es el dólar, si vos sostenes el dólar oficial vas a poder medianamente anclar la inflación y eso es lo que se está haciendo".

Ante el interrogante de los efectos de un pass through (es el impacto que tiene en los precios una suba del tipo del cambio), el entrevistado comentó que, "el pass through de Argentina es uno de los más rápidos del mundo, sino es el más rápido". "Argentina no puede tener una devaluación que dure 5 años porque sino se pierden las elecciones".

"Una devaluación sería catastrófica para el oficialismo", expresó el analista y agregó: "Cavallo dijo que si se llega a salir del cepo en diciembre, la devaluación podría durar los 4 años de mandato".

Las negociaciones con el FMI

El analista explicó que la suba del dólar de estos días no es más que un guiño de Sergio Massa con el FMI, para mostrar que hay una devaluación, es decir que "cuando se acerca la negociación con el Fondo empiezan a aumentar las microdevaluaciones o el crawling peg del dólar oficial y lo ponen por encima de la inflación". "Termina la negociación y lo bajan de vuelta".

Entonces, para Madera: "¿Qué es lo que piensa el Fondo? Este tipo se va a ir de acá y va a usar desde el primero hasta el último dólar que le de en sostener los dólares paralelos, porque agosto es el fin del mundo para el Gobierno y después me va a pedir más para la elección de octubre y después otra tanda en noviembre, esto es lo que quiere evitar el FMI".

Luego, el entrevistado aseveró que, "la devaluación no va a suceder y menos en un gobierno peronista", porque en caso de que el FMI no apruebe el acuerdo "se va a ir a China con bombos y platillos y se va construir un relato de porque se va a China", concluyó.