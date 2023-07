El FMI endurece su postura en las negociaciones y complica a Sergio Massa

La economía sigue en el centro de la escena por las tensiones con el dólar, la inflación, las elecciones PASO y en el medio las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un nuevo acuerdo que flexibilice las metas que debe alcanzar Argentina para este 2023. Por ello Canal E dialogó como el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, quien explicó cuál es el centro de la discusión con la entidad financiera internacional.

Las expectativas sobre el índice inflacionario de junio

"Este índice de inflación de junio será el último que se publicará previo a las PASO", dijo expresó Maciel. Luego añadió: "Esperan en el Gobierno que una cifra de inflación que comience con 6%, lo que marcaría un desaceleración que no dejaría tan caliente para enfrentar las elecciones".

El FMI endurece su postura en las negociaciones

Para el entrevistado: "Sergio Massa logró convencer al Fondo Monetario Internacional de la importancia que tuvo la intervención de los mercados para contener la corrida cambiaria de abril que había disparado hasta el 8,4% ese índice inflacionario".

No obstante, según Maciel: "Lo que no logró cambiar de postura y lo que todavía está muy fuerte, según me decía un funcionario de alto rango en el Palacio de Hacienda, es que el FMI quiere una reducción del gasto público mucho más fuerte del que estaba planteado".

En la misma línea, el periodista explicó que, "la meta original estaba planteado un ajuste fiscal de 1,9% y el Gobierno en algún momento había soñado con estirarlo hasta el 2,3%, por los efectos de la sequía con el impacto en la recaudación y en el medio de la campaña". Ahora el Fondo Monetario "quiere que sea 1,5% el gasto fiscal para la próxima meta, lo que podría ser una catástrofe para Sergio Massa", indicó.

Tensión de Sergio Massa con el kirchnerismo

Además, según Maciel esto complica al líder del Frente de Todos en su faceta como precandidato a presidente con su principal socio que es el Kirchnerismo. Esta tensión surge porque desde el espacio liderado por Cristina Kirchner quieren recomponer los salarios.

Por otro lado, el entrevistado aseveró que hay consenso en Unión por la Patria en "lograr un plan de estabilización para poder recomponer la macroeconomía y de esa manera mejorar las condiciones salariales".