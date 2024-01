Hugo “Cachorro” Godoy: “Subestimar a la clase trabajadora, llevará al Gobierno a un gravísimo error”

La fecha del paro nacional organizado por la CGT está muy próxima a darse y crecen las expectativas sobre el apoyo que tendrá tanto de forma nacional como internacional. En este caso, este medio se contactó con el secretario de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, quien dió un pantallazo sobre los temas más importantes de la agenda política.

“El paro se está construyendo en todo el país a través de la organización de multisectoriales, donde no solamente las 3 centrales sindicales, sino también movimiento sociales, culturales y artísticos, está alcanzando un nivel de adhesión muy significativo”, comentó Hugo Godoy. “Esto está en línea con el nivel de agresión que tiene este DNU, el cual no posee ni necesidad ni urgencia”, agregó.

Se esperan movilizaciones en todo el mundo

Posteriormente, Godoy planteó: “Va a haber movilizaciones en todo el mundo, en las embajadas y consulados en Europa, América Latina, África, Corea y en países de Asia”. Luego, manifestó que, “el análisis de subestimar la capacidad de la clase trabajadora y el pueblo argentino, llevará al Gobierno a un gravísimo error, que trata de hacerse el displicente porque no quiere poner en valor algo que va a ser muy elocuente”.

Se estima una caída de las medidas que imponen la Ley de Bases y el DNU

“Vemos que la intención de la delegación de poderes, no es algo que esté en la intención de ser aprobado y, por lo tanto, el Congreso no va a renunciar a sus atribuciones”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La mayoría de esos 660 artículos de ese proyecto de ley Ómnibus van a caer y, en particular, va a caer el intento de que se apruebe el DNU”.

Por otro lado, el secretario de la CTA señaló: “Al Presidente lo eligieron para ser presidente de una república, no un déspota que gobierne por decreto, que cierre el Congreso, que reforme por decreto el código penal y la Constitución Nacional”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la magnitud de la agresión de las iniciativas del Gobierno es lo que explica la magnitud del rechazo que está emergiendo de la mayor parte de la población argentina”.

Qué se espera del Gobierno en cuanto a la hiperinflación

A modo de cierre, Godoy expresó: “El Gobierno está alentando la hiperinflación como un mecanismo acelerado de transferencia de riquezas y un shock de regresión, un ajuste por regresión salarial y una profunda recesión”.