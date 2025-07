Gil Forleo: “Argentina necesita dólares, no discursos”

En diálogo con Canal E, el economista Hernán Gil Forleo advirtió que la economía argentina atraviesa una etapa de "amesetamiento", condicionado por un escenario internacional adverso y decisiones internas controvertidas.

Contexto internacional adverso y tasas en alza

“Estamos en un contexto internacional muy complicado desde abril de este año”, explicó el entrevistado, señalando que el estancamiento de la economía local no obedece a causas internas. Si bien el EMAE de mayo mostró un crecimiento interanual del 5,5%, el dato mensual fue negativo (-0,1%). “Mayo mejoró respecto a abril, pero junio ya se sintió mucho más afectado por el entorno global”, remarcó.

La combinación de precios internacionales bajos y riesgos de deflación global plantea un escenario complejo. “El crecimiento económico y la deflación nunca vienen de la mano”, afirmó el economista, y agregó que una recesión mundial impactaría directamente en Argentina.

Respecto a la suba de tasas dispuesta por el gobierno, fue tajante: “O el gobierno cometió un error infantil o quiso amortiguar los efectos internacionales del dólar”. La intradiaria llegó al 80% y, según Gil Forleo, este nivel solo puede mantenerse unos pocos días.

“Las tasas deberían volver pronto a los valores previos a la intervención”, estimó.

Dólares, exportaciones y el rol del FMI

Consultado sobre el reciente desembolso del FMI, el entrevistado opinó que el informe fue “más favorable de lo que se esperaba”, en parte por el cumplimiento del ancla fiscal. Sin embargo, advirtió que “el verdadero problema es la recomposición de reservas”.

“El gobierno necesita incentivar las exportaciones, no solo recibir dólares del fondo”, indicó, y adelantó que los anuncios en la Sociedad Rural podrían apuntar a una baja de retenciones. “Me llamaría la atención que no haya una reducción generalizada en los productos primarios”, sentenció.

Sobre el posible acuerdo con Estados Unidos para eximir de aranceles a 100 productos argentinos, Gil Forleo consideró una oportunidad a mediano plazo, pero insistió: “Lo que más nos puede favorecer hoy es que Estados Unidos baje la tasa”. Ante un posible escenario deflacionario en EE.UU., vaticinó que “Powell podría ceder ante la presión de Trump y bajar un punto la tasa de interés”, lo cual tendría efectos positivos inmediatos para el país.

Finalmente, fue contundente respecto al futuro cercano: “Argentina lo que necesita es conseguir dólares, no más discursos”, concluyó.