Peres Lerea: “Hace 20 años que no hay ninguna política de crédito para hoteles”

En diálogo con Canal E, Leandro Péres Lerea, director del portal especializado Turismocero.com, advirtió sobre la fragilidad del sector turístico argentino, la falta de inversiones estructurales y un panorama de “oferta hotelera muy precaria” de cara a la temporada de verano.

Baja ocupación y hoteles sin competitividad

La temporada invernal 2025 no arroja los resultados esperados. Según Péres Lerea, “los destinos nacionales están con estadísticas muy bajas de ocupación, rondando el 35% o 40% en los mejores casos”, mientras que solo el turismo brasilero en la nieve cumplió con las previsiones. La escasez de nieve en algunos puntos del sur también influyó en los niveles de actividad.

Respecto a la crisis hotelera, Péres Lerea fue contundente: “No podemos argumentar que una empresa cierra por una temporada de invierno”. A su entender, los establecimientos que bajaron sus persianas ya mostraban signos de agotamiento estructural. “Son hoteles viejos, que no se refaccionan hace décadas y sin ningún sistema de reservas actualizado”, señaló.

Además, criticó la ausencia de políticas crediticias que fortalezcan al sector: “Hace 20 años que no hay ninguna política de crédito para hoteles”, denunció, y agregó que la estructura institucional en muchos municipios “sigue viendo al turismo como un apéndice de cultura y deportes”, sin reconocer su peso productivo.

Impuestos, falta de crédito y perspectivas para el verano

Consultado sobre el anuncio del IVA diferencial, el director de Turismocero.com desestimó su efecto: “Fue un anuncio al voleo que no resuelve nada”. Explicó que el IVA es un impuesto traslativo y que reducirlo de un solo lado no sirve: “El hotelero va a seguir comprando al 21%, entonces termina trasladando ese costo al precio final”.

Para Péres Lerea, el problema impositivo no es exclusivo del turismo: “La estructura impositiva argentina está sobrecargada para todos los rubros”, y sumó a eso el peso de las cargas laborales, la falta de incentivos fiscales y la imposibilidad de inversión para renovar infraestructura. “Un hotel de Gualeguaychú que no factura, no puede refaccionarse. Necesita crédito”, resumió.

De cara al segundo semestre y el verano, el panorama es incierto. “No hay feriados largos y el gobierno no tiene al turismo como prioridad”, sentenció. La consecuencia: “Vamos a tener una gran temporada de verano... pero en el exterior”, afirmó. Según él, los argentinos con capacidad de consumo optarán por destinos fuera del país, mientras que la oferta interna no logra competir.

“Tenemos muy buenos lugares, pero la oferta general no es buena. Es muy precaria”, sostuvo. Para revertir esa situación, propuso ampliar la base de viajeros: “Tenemos que agrandar la torta de turistas, que más gente pueda viajar”, lo cual requiere mejora en ingresos y competitividad.