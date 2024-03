Incertidumbre en el mercado de alquileres ante la caída del DNU en el Congreso

La implementación del DNU trajo consigo la derogación de la antigua ley de alquileres, por lo cual, se vió un fuerte aumento en la oferta de unidades en toda la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, con la desaprobación del DNU en el Congreso, se implantó una cierta incertidumbre sobre lo que ocurriría con los contratos firmados después de la derogación. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E dialogó con Miguel Chej Muse, coordinador del Observatorio Estadístico del Sector Inmobiliario.

“Generó mucha incertidumbre en la gente lo que pasó ayer, mucha inseguridad jurídica y la realidad es que los contratos firmados siguen vigentes, no van a ser afectados”, comentó Miguel Chej Muse. “Lo que pasó ayer no derogó el decreto, sigue vigente hasta que no sea pasado por la cámara de Diputados y ver si lo rechazan o lo aprueban”, agregó.

De derogarse el DNU no se tocarían los contratos firmados

Posteriormente, Muse planteó: “Si se derogara el DNU no se podrían tocar los contratos vigentes, la ventana de tiempo entre la aprobación del decreto y su duración, que ojalá que se largo porque el mercado se vió muy beneficiado, los contratos firmados siguen vigentes sin ningún problema y en las condiciones que se firmaron”.

Hay 12.000 unidades en oferta en la ciudad de Buenos Aires

“Tenemos 3 temas acá, un tema es la oferta, que desde que está en vigencia el decreto se incrementó un 115%, hoy tenemos casi 12.000 unidades en la ciudad de Buenos Aires en oferta”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La distribución en los barrios es muy heterogénea, tenés barrios como Palermo, Belgrano y Recoleta, que tienen mucha oferta, Palermo tiene más o menos 2.500 unidades en oferta, pero tenés barrios como Villa Soldati que tienen 4 departamentos en oferta”.

Por otro lado, el coordinador del Observatorio Estadístico del Sector Inmobiliario señaló: “El tema de la cantidad de unidades es muy dispar en toda la ciudad, respecto de los precios, en términos nominales un poco se incrementaron, pero en términos reales, en lo que va del año, bajaron más de un 30%, ya que suben menos que la inflación”.

“En general, los propietarios y los inquilinos prefieren 24 meses, lo prefieren hacer en pesos y con ajustes trimestrales o cuatrimestrales, ajustados por IPC o por ICL”, expresó Muse. “Se pusieron de acuerdo todas las partes, el mercado está fluyendo”, concluyó.