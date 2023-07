Qué hacer con los ahorros: un plazo fijo, comprar dólares o un fondo común de inversión

Se acercan las PASO y el rumbo económico de la Argentina es una incógnita. Esta incertidumbre también repercute en las inversiones debido a la reacción que podrían tener los mercados. En este contexto, nos comunicamos con Débora Mollón, licenciada en economía especializada en finanzas personales.

“Lo primero que tenemos que hacer es conocernos nosotros, conocer cual es nuestra situación frente a la inversión y frente al capital que tenemos”, expresó Débora Mollón. “Lo que tengo que tener en cuenta al momento de tomar una decisión de inversión, sea un plazo fijo o sea una inversión sofisticada, es tiempo, porque en la Argentina el corto plazo es ayer”, explicó.

Sobre la misma línea, Mollón ejemplificó: “Si estoy ahorrando porque me voy a ir de viaje al exterior, no me va a jugar exactamente la tasa de plazo fijo que puede estar atada a la tasa de inflación y al escenario electoral que tenemos”. A su vez, sostuvo que, “todo eso está fuera de nosotros” y “nosotros tenemos que tener bien claro que queremos”.

¿Cuáles son los riesgos a la hora de invertir?

Con respecto a la rentabilidad, la licenciada en economía especializada en finanzas personales dijo que el retorno de una inversión está atado a “qué invertir, el tiempo que lo voy a dejar, cuál es la tasa y lo más importante es a qué riesgo estoy expuesto”.

“El riesgo de un plazo fijo es muy bajo, entonces el retorno no va a ser infinito porque el riesgo al que estoy expuesto es muy bajo”, señaló la entrevistada en base a los riesgos que conlleva invertir en un plazo fijo y lo comparó con comprar dólares: “Si quiero invertir en dólares estoy expuesto al riesgo del tipo de cambio. Si el dólar yo lo tuviese en 600 en un mes y hoy hice un plazo fijo, en dólares perdí plata”.

Respecto a otra alternativa, la especialista se refirió a los fondos comunes de inversión: "Si tengo mucha incertidumbre y no sé que hacer, sumo a los fondos comunes de inversión que sea de muy bajo riesgo de liquidez, el cual lo puedo cerrar en cualquier momento". Entonces, "para mi, son la primera opción porque mientras esperamos las PASO y vemos el minuto a minuto qué hacer, esta opción permite poner el dinero hoy y ya para mañana tengo algo de rentabilidad", concluyó.