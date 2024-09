Industria textil: “Podemos competir con cualquier parte del mundo, pero nos tiene que asistir el Estado”

La industria que se encarga de la producción o venta de productos textiles y calzado se encuentra bajo una situación crítica, las ventas han disminuido mucho durante el último semestre y ahora se le agrega la importación de productos terminados que podría provenir de China. Con el fin de hablar más sobre este tema, Canal E se comunicó con el empresario textil, Camilo Alan.

“Con la época de Macri nos fundimos y con el otro gobierno que no era liberal como este que se está equivocando, nosotros estamos preparados, la industria textil y de calzado, con maquinarias a todo nivel, no tenemos ningún problema, estamos preparados para todo”, comentó Camilo Alan. “Ahora vamos a competir con China, la industria textil y de calzado estamos preparados para asistir a Argentina, pero no estamos preparados para lo que dice el Presidente”, agregó.

Posteriormente, Alan planteó: “Están mintiendo mucho, trabajamos con materia prima importada y le ponemos valor agregado nacional, que es fundamental para Argentina, darle trabajo a la gente para que después consuma”. Luego, manifestó que, “es una locura importar desde China para venderle a un tipo que está desocupado”.

La relación de las PyMEs con la industria

“En mi comercio bajó la venta un 50% y la industria está tratando de asistir a las pequeñas y medianas empresas, porque una prenda se hace con 10 PyMEs”, sostuvo el entrevistado. “Para hacer un producto terminado hay entre 10 y 15 PyMEs, si no nos ponemos de acuerdo nos caemos, importar productos terminados no es más barato, son mentiras”, complementó.

La industria necesita del Estado para poder competir

Por otro lado, el empresario textil señaló: “Podemos competir con cualquier parte del mundo, pero nos tiene que asistir el Estado con bajar los impuestos, con no cobrar una luz tan cara o no cobrar el transporte a nuestros empleados para que vengan a trabajar”.

“No está bajando la inflación, le están mintiendo a la gente”, expresó Alan, que después concluyó: “En mi comercio estoy dando 6 pagos sin interés y la gente no me compra, la gente no está consumiendo porque está endeudada con la tarjeta”.