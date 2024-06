Intento de Golpe de Estado en Bolivia: ¿Cómo está el país un día después?

Tiempo después al intento de Golpe de Estado que sufrió Bolivia, salieron muchas inconsistencias y sospechas en cuanto a la posibilidad de que se haya tratado de un “autogolpe”. Es por eso que para describir la situación de lo que se está viviendo en el país comandado por Luis Arce, Canal E se comunicó con Juan Carlos Arana, director de Posdata TV.

“La situación con Zúniga es una suerte de inconsistencias que tiene que ser investigada y ojalá el parlamento tome acciones y pueda responder estos vacíos que te dejan un sabor muy extraño”, comentó Juan Carlos Arana.

Evo Morales salió a cancelar una movilización que tenía prevista realizar

Posteriormente, Arana planteó: “La situación política en Bolivia es absolutamente tranquila, se había anunciado una movilización, convocada por Evo Morales, con cortes de rutas, carreteras y gente movilizada”. Luego, manifestó que, “Evo Morales salió a decir que no la hará, al menos por esta semana, quién sabe la próxima semana”.

La situación económica no ayuda el proceso electoral para Luis Arce

“El presidente ha ganado esta semana, que era muy conflictiva, pero tiene el fantasma de la crisis económica, un dólar blue, un dólar oficial que no se encuentran, no hay dólares en la economía”, sostuvo el entrevistado. “Hay una inflación de alimentos, en un panorama preelectoral que no es el mejor escenario para el presidente Arce”, complementó.

Con respecto al contexto en las calles previo al intento de golpe de Estado, Arana señaló: “Había tranquilidad, la gente estaba viendo los partidos de la Copa América, no hay tanquetas en las calles y no hay movilizaciones”. A su vez, remarcó que, “hoy el país funciona como estaba funcionando”.