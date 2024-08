Ismael Bermúdez: “La afirmación de que ha habido una mejora en las jubilaciones no es cierta”

El debate de la nueva movilidad jubilatoria continúa dentro del Congreso, con esto se busca una mejora de los haberes y que se cambie la fórmula que está rigiendo hasta el momento con el ajuste en base a la inflación. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el periodista especializado en economía, Ismael Bermúdez.

“Se aplica el índice de 2 meses atrás y esto rige en los haberes a partir del primero de agosto, como la inflación 2 meses atrás fue del 4,58%, lo que corresponde ahora es que los haberes jubilatorios tengan este incremento del 4,58%”, comentó Ismael Bermúdez. “Este aumento no se aplica sobre el bono, no se viene aplicando sobre el bono de $70.000, por lo tanto, ese 4,58% no es parejo para todos los jubilados”, agregó.

El valor real del bono de $70.000 debería ser de $120.000

Posteriormente, Bermúdez planteó: “Aquellos que están en la mínima cobran 3,47%, si bien el haber tiene el 4,58%, cuando se le suma el bono y al estar congelado, el promedio lo tira hacia abajo”. Luego, manifestó que, “cuando uno mira cuánto debería ser el bono hoy y si se le hubiese dado el índice de inflación que se le dio al resto de los haberes, ese bono tendría que estar en casi $120.000”.

El gasto previsional continúa en la licuadora

“Esto explica porqué el gasto previsional total sigue en la licuadora, entonces, ahí hay una anomalía muy grande y sobre todo en esta oportunidad porque los que menos ganan, tienen porcentualmente un incremento menor”, sostuvo el entrevistado. “Los jubilados de haberes mínimos, por el tema de que tienen el bono congelado, tuvieron aumentos que van entre el 77,7 y el 67,3%”, complementó.

Por otro lado, el periodista especializado en economía señaló: “Los que no tuvieron bonos le aventajan a la inflación de los 7 meses, pero estamos hablando de haberes medios o altos que no recibieron bonos”. A su vez, remarcó que, “como son 2 tercios los jubilados los que reciben el bono, al estar esta licuadora, se explica por qué motivo el gasto previsional sigue cayendo”.

Sobre el final, Bermúdez expresó: “La afirmación que hacen las autoridades y los funcionarios de que ha habido una mejora en las jubilaciones no es cierta, es por eso que la fórmula tiene que ser sencilla y que diga que las jubilaciones se van a ajustar por los salarios y por los ingresos totales que van a la seguridad social”.