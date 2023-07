Juntos por el Cambio se quedó con las últimas elecciones provinciales previo al comienzo de las PASO

Durante el fin de semana se llevaron a cabo las últimas elecciones previas a las PASO en Chubut, las cuales fueron noticia tras el arrebato del mandato por parte de Juntos por el Cambio al peronismo luego de 20 años. Con el fin de ampliar esta información, este medio le consultó al periodista Pablo Galeano.

“Es importante porque es la última elección antes de las PASO. Sería un error proyectar los resultados locales a lo nacional”, comentó Pablo Galeano. “Por muy poquito ganó Juntos por el Cambio al peronismo, lo cual es un cambio importante en Chubut, ya que es una provincia donde el hegemonismo peronista siempre logró consolidarse a lo largo de estas dos décadas”, agregó.

Mala administración del petróleo en Chubut

Para Galeano, el tema de la agenda de Chubut es interesante analizarlo desde el punto de vista económico. “Chubut es una provincia históricamente petrolera, muchas fuentes de trabajo fueron en función de esta actividad y le generó a la provincia mucha riqueza. Sin embargo, después la provincia no supo aprovecharla para su desarrollo”, completó.

El mar: el segundo recurso más importante de Chubut

“Un tema muy interesante, que también se pueda pensar a futuro y que no está tocado en la campaña nacional, es el mar”, expresó el periodista. Sobre la misma línea, remarcó que, “los chubutenses tomaron nota de esto, porque cambiar la matriz en este sentido o pensar una política de estado en materia de mirar al mar y no pensar el país en general y la provincia en particular de espaldas al mar, me parece que dio sus resultados”.

El peronismo lidera las encuestas en la provincia de Buenos Aires

Por otro lado, el entrevistado señaló que en la provincia de Buenos Aires, “le va mejor a la fórmula liderada por Sergio Massa ya que la sumatoria de Juntos por el Cambio no llega a superarlo”. Dicho distrito, es el “gran bastión” de Cristina Kirchner y su imagen supera a la de cualquier otro líder. “El peronismo en provincia de Buenos Aires está muy consolidado, supera el 30% que quizá a nivel nacional tenga cualquier candidato”, añadió.

Ignacio Torres es el nuevo gobernador de la provincia de Chubut

A modo de cierre, Galeano manifestó que el nuevo gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, tiene muy buena relación con los empresarios que “no forman parte del estatus quo del empresariado provincial". A su vez, esclareció que, “la provincia de Chubut es muy rica en petróleo y pesca. Esto genera una burocracia o una clase empresarial que obviamente se beneficia en función de estos recursos importantísimos”.