“La caída de la inflación es una buena noticia pero no es tan buena en contexto de la producción”

En diálogo con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló sobre la dificultad que tendrá el Gobierno para resistir la desaceleración inflacionaria y hizo foco en la situación de las industrias en cuanto a la caída del consumo por falta de poder adquisitivo y como eso impacta en el desempleo.

“Después de una semana positiva que tuvo el Gobierno Nacional, es difícil sostener esa dinámica teniendo en cuenta que hay algunas otras variables que están desajustadas y que no se limitan a este orden macroeconómico a partir del ordenamiento político”, comentó Ariel Maciel. “Tanto Luis Caputo como Javier Milei han dicho que no se iban a meter en la microeconomía, sin embargo, esa situación está generando muchas complicaciones”, agregó.

La industria sigue en crisis

Posteriormente, Maciel planteó: “La Unión Industrial Argentina sacó un informe donde señala que en abril la industria continúa en crisis, más allá de que hubo un crecimiento entre marzo y abril”. Luego, manifestó que, “se da ese crecimiento porque marzo había sido desastroso”.

Los costos de fabricación nacional siguen altos más allá de la desaceleración inflacionaria

“Hay 2 variables que le están jugando en contra a los industriales, por un lado, es verdad que baja la inflación pero los costos siguen siendo altos para la fabricación nacional teniendo en cuenta que hay que importar las materias primas”, sostuvo el entrevistado. “No está toda la cadena de valor lograda a nivel nacional y, en ese contexto, para importar tenés que pagar el impuesto país”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “Tenemos una carga impositiva muy fuerte dentro de las distintas regiones y, en ese contexto, lo que dicen es que las condiciones de competitividad hacia dentro las tienen, se ha invertido en muchas empresas que tienen condiciones de cualquier lugar del mundo”. A su vez, remarcó que, “uno de los puntos importantes en el índice de inflación es la caída de la demanda y eso hizo entrar en una crisis a la industria a tal punto de llevar 15.000 puestos de trabajo perdidos”.

“La caída de la inflación es una buena noticia pero no es tan buena en contexto de la producción, está sobrando mano de obra en las industrias de Argentina porque no hay poder adquisitivo y el consumo se va derrumbando”, expresó Maciel. “La V corta se quedó en otro alfabeto porque no la ven por ese lado, en el Gobierno admiten que va a ser más tardía la recuperación”, concluyó.