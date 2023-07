La inflación mostró una desaceleración con los últimos datos publicados por el INDEC, aunque el dólar, por otro lado, retomó un rally alcista que inquieta a la economía local. Por ello, Canal E dialogó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, quien habló de la estrategia de Sergio Massa para desacelerar la inflación de junio y las claves para contener al dólar.

Para el entrevistado prácticamente no hubo sorpresas, aunque "la inflación no es un tema de festejo para la campaña y es de mucha preocupación para los electores, por eso lo que hizo Sergio Massa es aquietar por lo menos el aumento sostenido, siempre y cuando no se dispare la brecha entre los dólares paralelos y el oficial, porque ahí está la trama de todo esto".

La estrategia de Massa para desacelerar la inflación de junio

"Las empresas aportaron a esta estabilidad con una suerte de pacto no oficializado entre el círculo rojo y Sergio Massa", dijo Maciel. Luego añadió que Massa "era el candidato que quería el oficialismo para el competir y tener tres candidatos competitivos que respondieran a las expectativas de mercado".

En este sentido, para el entrevistado hubo una respuesta de parte del empresariado "han perdido rentabilidad, se achicaron los márgenes de ganancia, no es que están perdiendo plata, pero es una suerte de voto de confianza".

El interrogante es qué sucederá el día después de las PASO, y respecto a esto Maciel detalló que, "según la estrategia que tiene el equipo de Massa, la idea es ir liberando los precios e ir haciendo acuerdos paulatinos, porque no se espera que el índice baje más de 6%, pero si que las subas sean más moderadas".

Las negociaciones con el FMI para calmar la fiebre del dólar

Luego, el periodista explicó que hay mucha expectativa sobre el cierre del acuerdo con el FMI y que de ello dependerá en parte la estabilidad del mercado, porque es preocupante el nivel de reservas que tiene el Banco Central.

En la misma línea, Ariel Maciel aseveró que, "mientras no haya un acuerdo con el Fondo Monetario internacional la presión del mercado con el dólar va a seguir estando".