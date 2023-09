La importancia de verificar la información a la hora de utilizar Chat GPT

La utilización de la inteligencia artificial para llevar a cabo determinados trabajos de escritura y generación de imágenes ha crecido exponencialmente en el último tiempo. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de utilizar la información que se devuelve y verificar las fuentes. Es por eso que este medio se comunicó con el programador y experto en IA, Lucas Dalto, para desarrollar los conocimientos necesarios para utilizar el Chat GPT de la mejor manera.

“El principal problema de la gente que no sabe usar Chat GPT es la idea de no entender cómo funciona y que si bien se maneja haciendo una predicción de la conversación, muchos no saben cómo hacer que lo haga correctamente”, comentó Lucas Dalto. “Chat GPT lee una conversación completa e intenta predecir qué es lo que sigue, entendiendo quién habla y quién responde”, agregó.

Asignarle un rol, el principal consejo para hablar con Chat GPT

Posteriormente, Dalto planteó que, “el consejo que más se da cuando se habla con Chat GPT es ponerle un rol. La pregunta dentro de un contexto le permite tener más capacidad de interpretación y posiblemente mejor respuesta”.

Es necesario verificar la información que brinda la IA

“Hay que saber cómo hablarle, pero en la versión paga tiene muchísima capacidad de procesamiento, es otro modelo, es Chat GPT 4”, aclaró el programador y especialista en IA. Por otro lado, remarcó que, “no hay que fiarse al 100% de los datos, hay que pedirle fuentes. Uno puede pedirle que tenga interpretación de lo que está en internet y con la data que nos tira hacernos una idea y después buscar”.

La diferencia entre Inteligencias artificiales generadoras de textos e imágenes

Por otro lado, el entrevistado diferenció las funciones de una inteligencia artificial que genera textos con una de imágenes: “Son dos cosas separadas. Tenés los GPT, que son modelos que están basados en algo llamado transformers, que intentan predecir usando dos capas, una de decodificación y otra de codificación”.

Con respecto a los sistemas que generan imágenes, “también son modelos generativos, pero no de textos sino de imágenes. Lo que hacen es basarse en entrenamientos que tienen millones de imágenes para crear nuevas”.