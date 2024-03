La ONU aprobó una resolución que exige un alto el fuego inmediato

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió un alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas, en una votación que terminó con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos.

Alto el fuego "perdurable"

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político Alejandro Laurnagaray quien contó que es la primera vez desde el 7 de octubre que hay un consenso dentro del Comité de Seguridad para la aprobación de un alto al fuego inmediato a las partes “para que se perdurable” por “al menos dos semanas, hasta que termine el Ramadán”.

Según el entrevistado, “Estados Unidos podría haber votado por no y no lo hizo”. “En más de una oportunidad, Israel no cumplió con las normas del Consejo De Seguridad, así que se tendría que evaluar otras herramientas con que presionar”, agregó.

Alianzas y conflictos

Para Laurnagaray, “el enfriamiento temporal” y la suspensión de la visita de Nethanyahu a Estados Unidos “puede durar algunos días” y “después todo se reencausa”. Y continuó: “El interés de Estados Unidos en esa región también es estratégico y su alianza con Israel no se va a romper bajo ningún aspecto”.

Al ser consultado sobre los diferentes conflictos bélicos en el mundo, el analista sostuvo que, “hay un proceso de reconfiguración del mundo”, en donde la región que va desde Europa del Este pasando por Medio Oriente y yendo incluso hacia el mar Mediterráneo de China, se viven “situaciones de conflictos y detenciones militares a novel global”. Y agregó: “Estos conflictos están limitados y regionalizados, y además, se está conformando un nuevo equilibrio de poder en esa franja que, en términos geopolítica es crucial”.

En ese sentido, Laurnagaray explicó la nueva distribución de poder y de bloques de poder en el mundo; “uno establecido y liderado por los Estados Unidos y otro nuevo liderado por Rusia y por China”. Y finalizó: “Esas son las tensiones que estamos viendo que derivan en conflictos bélicos”.