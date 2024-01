Lanzan un proyecto para que los los tickets detallen lo que se paga en impuestos

La iniciativa de que los ciudadanos sepan qué impuestos están pagando en las compras que realizan, se basa en el régimen vigente de Brasil que busca que la ciudadanía tome conciencia fiscal. Para hablar sobre este tema Canal E se comunicó con el abogado y contador público Matías Olivera Vila quien expresó que, “la falta de transparencia tiene muchísimo que ver con los niveles de altísima inflación y un régimen de impuestos que es de los más gravosos del mundo”.



Impuestos más caros

“Tenemos los impuestos más altos del mundo, la tercera inflación más alta, el décimo riesgo país más alto también del mundo y junto con Venezuela somos los únicos dos países que aparecemos Top 10 en esos rangos que son los que financian el gasto público descontrolado en la Argentina duplicado en las últimas dos décadas”, explicó.

Falta de transparencia

Para el contador público, “la tragedia fiscal que estamos sucede por una cuestión de falta de cultura fiscal en toda la sociedad, desde el sector político a la población y especialmente en la población”. Y agregó: “Tenemos un régimen que sistemáticamente nos oculta los impuestos, como el IVA que es el más común y prohíbe su visibilización en los tickets de consumo”.

En ese mismo sentido, Olivera Vila explicó que cuando se pone un impuesto en la clandestinidad, “se le quita conciencia fiscal a la ciudadanía” porque no tiene idea de los impuestos que pagan y “si no tiene idea los impuestos que paga no se involucran y no exige tener impuestos y gastos lógicos”.

Brasil, el ejemplo

Según el abogado, en Brasil que es otro país que tiene impuestos muy altos, comenzaron a visibilizar en el ticket no solamente el equivalente al IVA (que es el ICMS de ellos), sino todos los impuestos que se aplican en la cadena productiva. En 2012, se sanciona esa ley que exige la explicación en el ticket de todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales que tengan incidencia en el precio de consumo.

Y para finalizar, expresó: “De acuerdo al proyecto que está circulando en borrador todavía, no oficial, estaría honrando ese compromiso con una ley muy parecida a la que se está aplicando desde hace 10 años en Brasil”