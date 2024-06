Limbo fiscal: crece la incertidumbre sobre la reimposición del Impuesto a las Ganancias en Diputados

La reintegración del impuesto a las ganancias fue uno de los puntos más controversiales del debate por la Ley de Bases, a eso se le suma la incertidumbre sobre si la cámara de Diputados intentará restablecer ese punto que había sido rechazado por el Senado. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo.

“Lo que resulta curioso de lo que ocurrió en los últimos 9 meses es que se sacó virtualmente el impuesto a las ganancias”, comentó Tristán Rodríguez Loredo. “Es un impuesto que fue creado hace casi 100 años como un impuesto progresivo que impone progresividad al esquema impositivo, en el cual, cuanto más gana la gente más paga”, agregó.

Las irregularidades en el impuesto a las ganancias

Posteriormente, Loredo planteó: “Lo que pasó con este impuesto, que se distorsionó tanto por la inflación y por el afán recaudatorio de los sucesivos gobiernos, es que no se tocaban los parámetros, entonces, la gente pagaba cada vez más o directamente pasaba de no pagar el impuesto a pagar la alícuota máxima”.

La mala denominación del impuesto a las ganancias

“El salario no es ganancia es una curiosa definición, por supuesto el salario no es ganancia y el impuesto a las ganancias tiene una mala denominación que se quiso cambiar ahora con impuesto a los ingresos como ocurre en todos los países del mundo”, sostuvo el entrevistado. “La cuestión no es tanto si el impuesto está o no está, sino cómo se configura y cómo se hace”, completó.

Por otro lado, el editor de la Revista Noticias señaló: “La alternativa es que sigue como estamos hoy, en un limbo fiscal, donde no hay un impuesto a las ganancias para el grueso de los contribuyentes que sí lo pagaban antes o se insiste y se da el planteo en Diputados”. A su vez, remarcó que, “no hay una negociación al menos por este año o hasta que haya otras mayorías”.

Sobre el final, Loredo mencionó que, “está un tema político que es que las provincias, que recaudan el impuesto a las ganancias indirectamente por la coparticipación, están interesadas en que haya impuesto a las ganancias, salvo que se las compense por otro lado”.