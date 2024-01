“Los jubilados viven en una situación de pobreza extrema”, aseveró un abogado provisional

La incertidumbre en cuanto a las jubilaciones vuelve a acrecentarse ante los cambios en el capítulo fiscal que realizó el Gobierno en la Ley de Bases. No hay nada concreto sobre cuánto cobrarán los jubilados de cara al futuro y la situación se torna cada vez más difícil para uno de los sectores más golpeados de la economía. En función de analizar más en profundidad esta situación, Canal E se contactó con el abogado provisional, Norberto Markarian.

“Todas las fórmulas que hubo de movilidad siempre se dijo que no alcanzaban, no servían, siempre traían problemas y los cálculos que se hacían eran atrasados con respecto al pago que iban a dar”, comentó Norberto Markarian. “Generalmente, los gobiernos que subían, todos daban de baja la fórmula de movilidad respectiva y si no daban aumentos discrecionales”, agregó.

Cómo será la fórmula de movilidad jubilatoria

Posteriormente, Markarian planteó: “Vamos a volver a una fórmula de movilidad donde se va a medir el 50% de los ingresos que recibe la Anses más el otro 50% de índice de los sueldos de los empleados estables”. Luego, manifestó que, “para las jubilaciones mínimas, en marzo, habrá un bono de $55.000”.

Degradación jubilatoria

“Tuvimos 3 meses con inflación y calculamos que habrá un 76% de devaluación, eso no lo vamos a poder recuperar con nada”, sostuvo el entrevistado. “En marzo va a empezar la nueva fórmula, febrero se va a cobrar con los haberes mínimos y esos $55.000 agregados. Se fueron degradando todas las jubilaciones de los que cobraban menos y se achataron la de los que cobraban más”, completó.

Por otro lado, el abogado previsional señaló: “Anses recauda de 120 impuestos, de eso no se habla y la recaudación de Anses no es mala, es muy buena”. En otra instancia, remarcó que, “con la deflación que hay con respecto a los sueldos, la gente se va a tener que ir a la calle. Se supone que hay un plan de ajuste brutal y que no va a haber solamente aumento de sueldos sino que tampoco habrá empleos”.

Pobreza extrema

A modo de cierre, Markarian expresó: “La gente vive en una situación de pobreza extrema. En las provincias donde no hay trabajo, los jubilados mantienen a los hijos y no sé cómo hacen porque realmente viven en una situación de pobreza extrema”.