Colectiveros sobre el congelamiento en el precio de pasajes: “La tarifa debería estar en $430”

Una de las medidas que anunció Sergio Massa está relacionada con pasarle el subsidio que reciben las empresas que representan al transporte público a los pasajeros a la hora de pagar el boleto. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se comunicó con el vicepresidente de la Asociación Argentina de Transporte Automotor, Luciano Fusaro.

“Ese documento lo elaboramos en virtud de las declaraciones que hizo Sergio Massa, en donde estaba a favor de instrumentar los subsidios que se distribuyen para compensar lo que el usuario no paga de boleto”, comentó Luciano Fusaro. “El boleto representa apenas el 15% de los costos de operación, por lo cual, todo lo que no se cubre por boleto, se cubre con compensaciones tarifarias”.

Se planea un reintegro en la tarjeta Sube de los pasajeros

Posteriormente, Fusaro expresó que, “entre el costo real de la tarifa y lo que termina pagando, se le brinda al usuario en su tarjeta Sube una especie de reintegro”. En relación a este tema, explicó: “según nuestros cálculos, la tarifa debería estar en $430, la idea es que entre esos $430 que es lo que costaría el boleto y los $50 que paga el usuario actualmente, se le reintegre la diferencia en la Sube de forma directa”.

De pasarse el subsidio a los pasajeros, podría mejorarse el servicio de transporte

“Pedimos que se implemente a la brevedad lo que propone el ministro”, sostuvo el vicepresidente de la Asociación Argentina de Transporte Automotor, que luego argumentó: “Entendemos que si se subsidia de manera directa al pasajero, allí donde es necesario incrementar los servicios porque hay una gran demanda de pasajeros, nosotros tendremos los medios para hacerlo”.

La inflación que hubo desde abril no está reconocida en el pago del sector de transportes

Por otro lado, el entrevistado señaló que, “el Estado, como la tarifa no cubre los costos, hace un cálculo de cuánto cuesta mover los colectivos y todo lo que no entra por tarifa se paga con subsidio”. Sobre la misma línea, aclaró: “Ese cálculo se hizo con precios del mes de abril, por lo cual, toda la inflación que hubo desde abril hasta esta parte no está reconocida”.

“El remanente de ese cálculo, que es lo que se cubre con subsidios, se paga tarde”, aseveró Fusaro. “Esto trae un enorme inconveniente, que justifica el deterioro que hay en los servicios, los coches son más viejos y hay problemas para pagar salarios”, concluyó.