Ludopatía juvenil: presentaron un proyecto de ley para restringir el acceso a menores de edad

Con el fin de restringir el acceso a menores de edad a sitios de apuestas, se presentó un proyecto de ley en el Congreso. Otro de los objetivos es evitar los problemas de salud mental, bajo rendimiento académico y problemas sociales, que generan este tipo de adicciones.

Los chicos y su relación con el fútbol por las apuestas

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la diputada nacional Micaela Morán quien explicó que el proyecto de ley “nace a partir de la preocupación que está teniendo la sociedad por esta adicción al juego”.

Según el entrevistado, la preocupación es de todas las organizaciones sociales y “comunidades educativas que tienen el tema desbordado en las escuelas”. Y agregó: “Los chicos miran el partido para saber cuántos amonestados hay antes de los primeros 15 minutos de juego, por ejemplo, o cuántos cambios hay; porque están apostando absolutamente todo lo que va sucediendo en el partido”.

En qué consiste el proyecto de ley y

Con respecto al proyecto de ley, Morán contó que hay otras propuestas de diputados y diputadas de otros bloques políticos para poder “hacer una campaña de prevención y concientización”, y además, “poder regular la publicidad que aparece en todo el tiempo en los teléfonos”.

En continuidad con el tema, la entrevistada mencionó que, “la ley del tabaco es un antecedente para poder trabajar” porque el proyecto de ley “también contempla no solamente la publicidad online, sino la que le llega también a los adultos”. Y siguió: “En el caso de los chicos, es en cualquier horario, plataforma o aplicación y también va a estar dirigida para que no podamos tener publicidad en sponsors deportivos o deportistas”.

Los sitios clandestinos y la regularización de las licencias

En ese sentido, Morán expresó que “la lucha va a ser difícil” porque “18 de los 24 sitios que más se utilizan en Argentina para poder apostar online son clandestinos”, es decir que, “no tienen ningún tipo de licencia en la jurisdicciones de Argentina”. Y añadió: “En esos sitios de juegos son dueños de los datos personales de quienes entran a jugar y, además no hay transparencia en los resultados de las apuestas y no tiene ningún tipo de herramientas de juego responsable, como en los que sí tienen licencia”.

Para cerrar, dijo: “Queremos regular las cuestiones que tienen que ver con la licencia de los juegos clandestinos, pero también poner el foco en los referentes, que a través de las publicidades captan a los jóvenes que los idealizan y los tienen como referentes, para poder atraerlos a apostar”.