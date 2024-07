La presencia de Mauricio Macri en la agenda política tiende a llamar la atención teniendo en cuenta que no desempeña ningún cargo oficial dentro del Gobierno, sin embargo, se lo ve muy activo en la ejecución de movidas para la adquisición de gobernabilidad en la Capital Federal. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con el analista político, Hernán Madera.

“El ex presidente Macri no tiene un cargo institucional en este momento, es solamente un predecesor de Javier Milei, entonces, tenían poco sentido que firmara un documento que solo lo iban a firmar funcionarios electos”, comentó Hernán Madera. “El ex presidente Macri está difundiendo que él está ofendido porque lo que a él le interesa es la Capital Federal y necesita canjear algo a cambio de la gobernabilidad en la ciudad de Buenos Aires”, agregó.

La movida de Mauricio Macri

Posteriormente, Madera planteó: “Macri está dispuesto a desofenderse rápidamente si se hace algún tipo de acuerdo en la ciudad de Buenos Aires”. Luego, manifestó que, “todas estas movidas de Macri yo las centró en que Jorge Macri, su primo, necesita votos en la legislatura y gobernabilidad en la ciudad de Buenos Aires”.

“El ex presidente Macri es un tiempista, le preocupa poco cuando lo agreden, sin embargo, él hizo un acuerdo con Karina Milei, se subieron los impuestos 265% en la Capital Federal, cerró ese capítulo e inmediatamente después empezó a reclamar la coparticipación”, sostuvo el entrevistado. “Todo esto con la cuestión institucional y comunicacional de que el que no está pidiendo eso es Jorge Macri, que es el que verdaderamente ocupa el cargo”, complementó.

¿Quién manda en el gabinete porteño?

Por otro lado, el analista político señaló: “En el gabinete porteño hay una situación caótica porque no queda claro quién manda, cuál de los primos manda”. A su vez, remarcó que, “el segundo paso después de aumentar impuestos es obtener la coparticipación que Nación no le está dando”.

“En el ámbito metropolitano de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires e incluso en la provincia, Milei baja 10 puntos su imagen, el ex presidente Macri tiene la peor imagen cuando uno divide por nivel de escolaridad”, expresó Madera. A modo de cierre, dijo que, “ahí hay una oportunidad para el PRO, no es una gran oportunidad porque el grueso del país no es ni graduado universitario, ni tampoco reside en el gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires”.