Madera sobre la denuncia contra Alberto Fernández: “Cada escándalo fuerte algún costo en votos termina teniendo”

La acusación de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género despertó la indignación de la sociedad y, cuando se habla de la parte política, complicó los planes de resurgir que tenía el peronismo. Ante este panorama, este medio se contactó con el analista político, Hernán Madera.

“Estamos a punto de tener otro ex presidente peronista cancelado, Alberto Fernández, muy probablemente, deje de ser invitado al exterior como lo era hasta este momento”, comentó Hernán Madera. “El ex presidente Alberto Fernández ya fue cancelado porque se encuentra medio paralizado en su defensa, todavía no se defendió, lo cual es bastante increíble”, agregó.

Cuál fue la reacción del peronismo ante lo ocurrido con Alberto Fernández

Posteriormente, Madera planteó que hacia dentro del peronismo, “va a haber una reflexión sobre los progresistas que integran la coalición de qué hacer”. Luego, manifestó: “La esperanza del PJ es que no tengan a dónde ir, porque esa reflexión del progresismo que integra el peronismo en este momento está pensando muy bien cuáles son sus próximos pasos”.

El escándalo de Alberto Fernández podría tener un costo electoral

“La esperanza del peronismo es que esto se olvide para el año que viene, cuando se nota el silencio del peronismo es porque atrás está esa especulación”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Si lo vemos en perspectiva histórica, cada escándalo grande termina teniendo algún costo, cada escándalo fuerte algún costo en votos termina teniendo”.

Por otro lado, el analista político señaló que esto va a tener un impacto electoral para el peronismo, “por eso Axel Kicillof, que es la gran esperanza que tiene el peronismo en este momento, está en absoluto silencio”. Sobre la misma línea, remarcó que, “Cristina va a tener que hablar, quizás espere una semana o 2, sin embargo, ella habló a través de Mayra Mendoza y Mayra Mendoza dio la señal de largada de que se podía ir contra Alberto Fernández”.

“Lo de Alberto Fernández es equiparable con el escándalo de Ciccone que tuvo Amado Boudou y que lo canceló a Amado Boudou, no hay más fotos de Cristina con él desde ese escándalo”, expresó Madera. “Es un escándalo que se suma y va a tener repercusión electoral”, finalizó.