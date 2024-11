Manuel Aguirre: “Si no tenemos como foco central al ser humano, no sirve ningún tipo de política”

Todavía no hay definiciones en cuanto a lo que pasará con el presupuesto que debería tratarse en el Congreso, sin embargo, al Gobierno no le molestaría continuar con la prórroga y a eso se le suma la incertidumbre sobre la extensión de las ordinarias. En relación a este tema, este medio dialogó con el diputado nacional por la provincia de Corrientes, Manuel Aguirre.

“El presupuesto no lo quiere el Gobierno, el jefe de gabinete mentía porque no quieren el presupuesto”, comentó Manuel Aguirre. “Se separa La Libertad Avanza del PRO para presentar cada uno su propio dictamen, nosotros tenemos nuestro propio dictamen y Unión por la Patria otro dictamen, lo que significa que se necesitan 25 diputados para aprobar los dictámenes”, agregó.

Cuáles son las exigencias de los gobernadores

Posteriormente, Aguirre planteó: “Como nadie tiene los 25 diputados y ninguno de ellos permite el tratamiento del presupuesto, ya que algunos quieren incorporar y nosotros queremos sostener lo que nos piden los gobernadores”. Luego, manifestó que, “los gobernadores nos piden aquellos impuestos que les están sacando ahora y resulta que nos restituyen con absolutamente nada, más los USD 5.000 millones que van a sacar el año que viene”.

Al Gobierno no le preocupa continuar con el presupuesto prorrogado

“Al Gobierno le conviene seguir con ese presupuesto del 2023 prorrogado para el 2024 y que están pretendiendo prorrogar para el 2025”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “En cuanto a lo macro estamos bien, pero no significa que por cubrir un equilibrio fiscal se tenga que abandonar fundamentalmente las obligaciones básicas que tiene toda sociedad”.

Por otro lado, el diputado nacional señaló: “Si no tenemos como objeto de la política al ser humano, para qué queremos la política, si no tenemos las normas como objetivo fundamental al ser humano, para qué queremos las normas”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si no tenemos como foco central al ser humano, no sirve ningún tipo de política”.

“Creemos que se deben prorrogar las ordinarias hasta diciembre, excepto que el Presidente haya cambiado de criterio y haya establecido que no le interesan más las ordinarias”, finalizó.