Margarita Stolbizer apuntó contra el DNU: “Es inconstitucional y no se puede avalar”

Tras la enorme expectativa y crítica que despertó el DNU anunciado por el presidente Javier Milei, actualmente quedará en revisión y varios de los legisladores exigen que ese mega decreto se presente como proyecto de ley ante el Congreso. En este contexto, Canal E se comunicó con la diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer.

“Los legisladores y legisladoras estamos diciéndole al presidente que mande proyectos de ley. La mayoría de quienes componemos el Congreso estamos de acuerdo con algunas de las iniciativas que están dentro del decreto”, comentó Margarita Stolbizer. “Lo que estamos pidiendo es que conviertan ese mega decreto, que no cumple con la formalidad de la Constitución, en algunos proyectos de ley”, agregó.

La vulnerabilidad del decreto podría generar fallos a lo largo del país

Posteriormente, Stolbizer planteó: “Más allá de lo que el Congreso haga, ya empiezan a haber planteos de inconstitucionalidad”. Luego, manifestó que, “eso va a demostrar que el decreto, aunque entrara en vigencia, es de una vulnerabilidad que puede ocasionar fallos en distintos lugares del país que van a hablar de la inconstitucionalidad”.

La debilidad del decreto hace que corra riesgo de declararse inconstitucional

“Esa misma debilidad es lo que nos lleva a decir quién va a venir a invertir con un decreto que está a tiro de otro que lo deje sin efecto o de un fallo judicial que lo declare inconstitucional”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Si lo que se quiere es empezar un camino de crecimiento y desarrollo con inversiones, el marco que se plantea a un eventual inversor tiene que ser de estabilidad, no una cosa tan cambiable”.

Por otro lado, la diputada nacional señaló: “El discurso de explicación del DNU del presidente era muy malo, peleando con los mismos a los que les tiene que ir a pedir que le traten el decreto”. A su vez, remarcó que, “lo que más me preocupa, me enoja y me indigna, son los que están sentados alrededor del presidente convalidando esto cuando antes exigían a los gobiernos anteriores por lo mismo que están haciendo ahora”.

Qué pasos debe atravesar un DNU para ser aprobado

“Lo primero que tenemos es el plazo de 10 días que tiene el jefe de gabinete del poder ejecutivo para presentar el DNU en el Congreso”, expresó Stolbizer. “Después, la comisión bicameral tiene 10 días para considerarlo y de manera inmediata, tienen que considerarlo los plenarios de las 2 cámaras. Si no se trata, si la comisión bicameral no se reúne o si solamente lo hace una de las 2 cámaras, el decreto sigue vigente”, explicó.