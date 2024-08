El equipo económico del Gobierno se mantuvo muy activo en las últimas horas y está evaluando la posibilidad de extender el plazo de la fase 1 del blanqueo por hasta 2 meses más, a eso se le suma que le pidió a los bancos aceptar los dólares en mal estado que vayan al blanqueo y desmintieron la posibilidad de un Bopreal 4. En este contexto, este medio habló con el periodista especializado en finanzas, Mariano Gorodisch.

“Lo que está evaluando el gabinete económico es extender la fecha de la fase 1 del blanqueo que vence el 30 de septiembre y extenderlo por lo menos 2 meses más”, comentó Mariano Gorodisch. “Se piensa esto debido a que los bancos todavía no tienen aceitadas y tardaron en abrir las cuentas CERA, por lo tanto, en el Gobierno creen que octubre y noviembre podría ser una especie de boom de transacciones y depósitos en los bancos”.

El Gobierno le pidió a los bancos que acepten los dólares en mal estado para el blanqueo

Posteriormente, Gorodisch planteó: “Los bancos estarían recibiendo los dólares manchados, sucios, rotos y cara chica si es para el blanqueo, que es lo que le pidió el Gobierno”. Por otra parte, manifestó que, “para evitar pagar la multa y no solo se pueda invertir en todos los instrumentos financieros, sino también que con esa plata se pueda comprar una maquinaria para una empresa o hasta pagarle a proveedores”.

Cuánto planea recaudar el Gobierno con el blanqueo

“Esta reglamentación debería salir a fines de esta semana sino la semana que viene y están todos los actores del mercado pendientes de la reglamentación del blanqueo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Lo que dijo el Gobierno al Fondo Monetario Internacional es que esperan, con el blanqueo, recaudar el 0,3% del PBI, que sería un equivalente a USD 40.000 millones, lo cual sería la tercera parte de lo que recaudó Macri”.

Por otro lado, el periodista especializado en finanzas señaló: “Desmiente el Gobierno que pueda haber un Bopreal 4, no están analizando un Bopreal 4, sí se lo están pidiendo desde las empresas, además, es el bono que más está rindiendo, 7% anual en dólares y es como la estrella del mercado”.

“El Gobierno no quiere hablar de cifras porque dice que no es recaudatorio”, expresó Gorodisch. “Van a incentivar a los bancos, como no están aceptando los dólares manchados, para que exclusivamente, para las CERAS, los acepten y el Banco Central asumirá los costos de envío a la Reserva Federal”, finalizó.