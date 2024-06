Medida gremial ferroviaria: “Mientras se avanza contra los trabajadores, no hay un plan de lucha”

Luego de darse a conocer la conciliación obligatoria, el gremio de la Fraternidad debió levantar la medida gremial que planeaba llevar a cabo y los servicios del tren terminaron funcionando con normalidad. Con el fin de ampliar esta información, este medio se puso en contacto con el miembro de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria, Cristian Duarte.

“Ante la conciliación obligatoria, el servicio funcionó normal dentro de los marcos sin medida”, comentó Cristian Duarte. “Nosotros hemos llevado medidas en conjunto en otros momentos, en esta oportunidad no lo estábamos haciendo por una cuestión de que la Unión Ferroviaria directamente abandonó la posibilidad de hacer el reclamo”, agregó.

La esperanza de lograr un acuerdo

Posteriormente, Duarte planteó: “Nosotros nos solidarizamos y estábamos de acuerdo con la medida de la Fraternidad, pero no centralmente por el pedido, centralmente porque venimos perdiendo, como la mayoría de los trabajadores, en acuerdos salariales en un 8% de cierre inflacionario”. Luego, manifestó que, “desde el resto de los gremios estábamos esperanzados en que la Fraternidad pudiera lograr algún acuerdo”.

La ausencia de un plan de lucha

“En las asambleas nuestras quedó claro que solo como línea no íbamos a exponernos, menos en una situación en donde vemos un Gobierno que avanza sobre los trabajadores y la mayoría de las direcciones gremiales no están saliendo a reclamar”, sostuvo el entrevistado. “Mientras se avanza contra los trabajadores no hay un plan de lucha”, complementó.

Por otro lado, el miembro de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria señaló: “La Fraternidad es un gremio que tomó la medida a nivel nacional, que era la que la Unión Ferroviaria no tomó, en la línea Sarmiento podíamos planear un acompañamiento pero a nivel nacional no salió eso”. A su vez, remarcó que, “al no salir, exponiamos a nuestros compañeros solamente por línea”.

“La medida de la Fraternidad viene alrededor de los acuerdos salariales, que no se quieren cerrar de acuerdo a las necesidades y que por eso decidieron seguir reclamando”, expresó Duarte. A modo de cierre, dijo que, “nosotros, si bien no fuimos a hacer una medida, venimos reclamando y juntándonos con los usuarios en distintas oportunidades, sin afectar el servicio, reclamando que el servicio mejore”.