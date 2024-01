Miguel Ponce: “El Presidente ha demostrado que ya arribó a su nivel de incompetencia”

El Presidente Javier Milei brindó una exposición ante el Foro Económico Mundial de Davos, por lo que quedará analizar qué impacto tendrá para Argentina en cuanto a sus relaciones internacionales. Es por eso que para ampliar este análisis, Canal E se contactó con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.

“Los que seguimos el foro económico de Davos desde casi sus inicios, hemos visto pasar gran parte del tiempo al que se refirió Milei y lo primero que se me cruzó es que el último discurso de esa naturaleza fue el de la ex primer ministra Liz Truss del Reino Unido, que duró 45 días”, comentó Miguel Ponce. “Toda la parafernalia de medidas que anunció no las pudo llevar a la práctica”, agregó.

Javier Milei más como candidato que como Presidente en el Foro Económico Mundial

Posteriormente, Ponce planteó: “Lo noté al Presidente más como candidato, un discurso que le hemos escuchado prácticamente de manera literal durante la campaña y sin siquiera cambiar las chicanas”. Luego, manifestó que, “lo noté jerarquizando su rol de economista, de profesor universitario en un debate dentro de la cátedra con aquellos que él considera los responsables de los males a nivel mundial que ocasiona el actual presente”.

El discurso de Milei en el Foro de Davos podría perjudicar la situación con Brasil y China

“El rol de un presidente, sobre todo cuando debuta en las grandes ligas como es este primer debut de Milei en un espacio de esta importancia internacional, es ir a defender los intereses nacionales actuales de la mejor manera posible”, sostuvo el entrevistado. “Yo decía que el Presidente ojala sea prudente, porque ya estamos con conflictos con nuestros 2 principales socios comerciales y, con este discurso, también agrava esa situación”, completó.

Por otro lado, el especialista en comercio exterior señaló: “Me parece que muy rápidamente, el Presidente ha demostrado que ya arribó a su nivel de incompetencia”.

A modo de cierre, remarcó que, “lo hecho hoy en Davos no tiene nada que ver con el rol de un presidente de la nación, sino que jerarquizó todavía su discurso casi como candidato o como profesor universitario tratando de imponer una idea sobre la lectura mayoritaria que otros hacen de esa teoría económica”.