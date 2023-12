Miguel Ponce: “El Presidente sigue hablando en modo electoral”

En las últimas horas se dió a conocer la noticia sobre la eliminación de las SIRAS, las cuales serán reemplazadas por el sistema de SEDI. Ante este panorama, Canal E se puso en contacto con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, quien habló de cómo influirá el SEDI en el “apagón aduanero”, la recomposición de reservas del Banco Central y el contexto de las PyMEs.

“El Presidente sigue hablando en modo electoral, no le está hablando al conjunto de los argentinos, sino esencialmente está focalizando en su propia parcialidad”. comentó Miguel Ponce. “En esa línea, es el título de lo que deberíamos decir en términos de comercio exterior. Estamos desde lo que se conoció ayer con el nuevo SEDI”, agregó.

En qué consiste el SEDI

Posteriormente, Ponce, planteó: “La importancia de la SEDI es que elimina todo tipo de pedido de aprobación para traer algún bien desde el exterior y anula las famosas licencias automáticas, que torturaron al comercio exterior durante tanto tiempo”. Luego, manifestó que, “esperemos que comience a ponerse fin a algo que no ha tenido el suficiente espacio y es que todavía estamos viviendo un apagón aduanero”.

El Banco Central es el principal operador del mercado

“No se están realizando más liquidaciones, pero podrían efectuarse con lo que quedaba de la cosecha anterior hasta que lleguemos a fines de marzo. Por eso es que el principal operador en el mercado cambiario es el Banco Central”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “En el caso de las importaciones, no había dólares, estábamos con 12.000 millones en rojo, ahora estamos menos porque han entrado esta recaudación, pero se ha suspendido el swap con China”.

Por otro lado, el especialista en comercio exterior señaló: “Las PyMEs industriales siguen con su cadena cortada porque necesitarían otras condiciones, no pueden esperar los plazos que se han planteado, como tampoco los bonos que se fueron imponiendo”. Sobre la misma línea, remarcó que, “muchas PyMEs no trabajan en estos ambientes y no tienen ni idea cómo se maneja la venta de bonos”.

“No pensé que la brecha iba a estar tan chica, ni pensé que poder comprar tantos dólares y esa recomposición es leída muy bien en el exterior y por eso el papel de los bonos tiene un buen momento”, concluyó.