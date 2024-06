Miguel Ponce: “Estamos atravesando el peor momento desde que asumió Javier Milei”

La situación de Argentina con respecto al comercio exterior tiende a complicarse cada vez más y eso incluye los conflictos a nivel ideológico con sus principales socios comerciales. Es por eso que este medio se puso en contacto con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, quien afirmó que el Gobierno de Javier Milei está pasando por su primera crisis política.

“Estamos atravesando el peor momento desde que asumió Javier Milei la presidencia”, comentó Miguel Ponce. “La crisis política ya impacta prácticamente en todos los índices de la economía real, cuando Milei se fue a Estados Unidos estaba la crisis del recambio del jefe de gabinete, vuelve y se encuentra con el primer hecho de corrupción a 6 meses de haber asumido, por lo tanto, el cuestionamiento a lo de Petovello es muy fuerte”, agregó.

El Gobierno está atravesando su primera crisis importante

Posteriormente, Ponce planteó: “Es muy posible que Petovello no supiera lo que estaba sucediendo, eso lo tendrá que determinar la justicia, pero la responsabilidad cuando se pone la firma a un hecho es muy difícil”. Luego, manifestó que, “si a esto se le suma las 6.000 toneladas de alimentos, obviamente, el Gobierno está transitando su primera crisis importante que aún no ha terminado, sobre todo porque dicen que se estaría yendo Diana Mondino”.

“Esto se resuelve después de ver el resultado de la Ley de Bases, que hasta ese momento se intentaría que no haya más escándalos como los que se están transitando”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “A Mondino, por ahora, no la tocarían, pero primero, ella se conecta con Milei a través de Posse y segundo, el costo que económicamente genera el conflicto no solo con tener que pagar el swap con China, sino que arrastró también al Club de París”.

Por otro lado, el especialista en comercio exterior señaló: “El Club de París, a partir del conflicto con España, dispararía la cláusula que dice que hay que devolver los USD 6.400 millones”. A su vez, remarcó que, “en este momento, China está ejerciendo toda la fuerza diplomática y haciendo pagar precios de impacto comercial importantes”.

China está ejerciendo presión sobre el comercio con Argentina

Para finalizar, Ponce expresó: “China está dejando de comprar carne argentina y reemplazandola por los 18 frigoríficos que hizo aprobar ya en Brasil para que la carne brasileña reemplace a la nuestra parcialmente, pero también está dejando de comprar soja, con lo cual, está ejerciendo presión”.