Miguel Ponce: “Las medidas del Gobierno van a tener un impacto inflacionario muy grande”

El acuerdo con el FMI parece un poco más cercano pero la incertidumbre por estas horas es alta. Es que se desconocen los pormenores del mismo y esta falta de certezas sumada a la dolarización de carteras se ve plasmada en el precio del dólar informal.

En este contexto, nos comunicamos con Miguel Ponce, economista y experto en comercio internacional, quien habló sobre el impacto del FMI en el comercio internacional y en la economía doméstica.

Impacto del anuncio del FMI

“Estamos preocupados, hay lugares en los que la venta de divisas no opera porque no hay precio”, dijo Ponce, quien luego completó: “El anunció del FMI estuvo relacionado a que no haya tanta incertidumbre en un momento en el que hay un balance muy negativo en el BCRA”.

“Si no había un anuncio durante el fin de semana, la corrida podía darse”, disparó el entrevistado. “No sabemos si la quinta revisión del acuerdo fue positiva, todavía no la tenemos y no sabemos de cuánto será el desembolso ni cuándo ingresará al país la plata”, detalló.

En esa misma línea, Ponce destacó que desde el FMI puede haber desembolsos calzados con vencimientos para que no puedan ser utilizados por el gobierno de manera libre. “Las medidas del gobierno van a tener un impacto inflacionario muy grande”, disparó.

Reacción en el comercio internacional

Luego, el entrevistado dijo que Vaca Muerta está a punto de parar su producción porque no habilitan los giros de divisas. “El pase a precios no lo podemos cuantificar ahora, no sabemos cuál será el precio de reposición”, complementó.

“Las demoras que no permiten la operación de los SIRA hacen que el comercio internacional esté parado por estas horas”, dijo el experto. “Los cambios de cartera se están acelerando”, complementó.

Finalmente, Ponce dijo que hay empresarios preocupados por los pedidos de importación. “No sabemos si van a poder sacar los contenedores del puerto, hay una bola de endeudamiento en el comercio exterior que va a superar los 25 mil millones de dólares”, concluyó.