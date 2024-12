El sueño de Argentina para conseguir un tratado de libre comercio con Estados Unidos cada vez está más lejos, sobre todo teniendo en cuenta la postura de Donald Trump en utilizar el recurso de los aranceles, además de su política proteccionista y las trabas que también pone el Mercosur. Con el fin de hablar más sobre este tema Canal E se comunicó con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.

“Tenemos que dejar atrás esa fantasía de que es posible firmar un acuerdo de libre comercio teniendo en cuenta 2 o 3 tips”, comentó Miguel Ponce. “Estados Unidos ha elegido un equipo a cargo de las áreas comerciales, económicas y de negociaciones internacionales, que es claramente proteccionista, es el team más proteccionista de funcionarios que hoy tiene Estados Unidos para colocarlo como interlocutores de todos los sectores”, agregó.

La postura inamovible de Donald Trump

Posteriormente, Ponce planteó: “La designación de Mauricio Claver-Carone es un dato que no puede ser obviado en el vínculo con Argentina”. Luego, manifestó que, “si hay algo que Trump tuvo como eje de campaña y lo sigue diciendo después es que está enamorado de la palabra aranceles y aranceles es exactamente lo antagónico a hablar de libre comercio”.

“Hay situaciones que a esta altura no pueden ser obviadas, los negociadores argentinos que están a cargo todavía no han logrado reemplazar al equipo que más conocía de estos temas en la cancillería”, sostuvo el entrevistado. “Todavía no han podido designar un equipo reemplazante para empezar charlas y esto es lo que hace que el Presidente cometa la torpeza de seguir insistiendo con la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio”, complementó.

La traba del Mercosur en un tratado de libre comercio

Por otro lado, el especialista en comercio exterior señaló: “Si Milei no quiere romper el Mercosur tiene que plantear la imposibilidad de firmar un tratado de libre comercio, uno de los principales socios del Mercosur es Brasil y el feeling que hay de Brasil con Estados Unidos en este momento no es el mejor”. A su vez, remarcó que, “en muy poco tiempo se va a dejar de hablar del tratado de libre comercio porque se lo van a decir claramente cuando el Presidente asista a la asunción de Trump”.

A modo de cierre, Ponce expresó: “Es imposible encontrar dentro de la nueva administración pensar que acuerdos de libre comercio o que no tengan como primer objetivo la defensa del trabajo y la industria norteamericana, puedan ser planteados como alternativas”.