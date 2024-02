Milei contra los gobernadores: cómo escala la crisis política

A las diferentes dificultades que se le fueron sumando a Javier Milei en lo que va de su gestión, se le suma el conflicto con los gobernadores por los fondos de la coparticipación.

Aportes y responsabilidades

Para hablar en profundidad de este tema, Canal E se comunicó con la diputada nacional por Santa Fe y contadora pública, Germana Figueroa Casas, quien expresó que, “llegamos a una maraña con las leyes tributariasque hace que sea muy difícil de solucionar”.

Según la diputada, los gobiernos nacionales fueron haciendo aportes discrecionales a las provincias y, en un país federal “hay provincias que son más responsables que otras” y esto hace “muy diferentes las circunstancias de cada provincia”.

En ese mismo sentido, Figueroa Casas aseguró que, “La Nación fue quien más ha hecho sacrificios”, pero también “es la que tiene más herramientas para poder derrotar la inflación”. Y agregó: “Necesitamos que se ponga en caja Nación y una de las formas que tiene es pidiéndole también a las provincias que lo hagan”.

Santa Fé: coparticipaciones

Con respecto a Santa Fe, la diputada explicó que del “PBI nacional la provincia da un 10%” y entre aportes y copartcipaciones “recibe entre un 4% y 5%”. “Hay que sumar que las retenciones, al ser una de las provincias de la zona de campo que aporta muchísimo, se las queda por la Constitución, Nación”, dijo. Y agregó: “Entonces se hace un aporte enorme a la recaudación nacional, sin recibir algo a cambio”.

En ese sentido, Figueroa Casas expresó que Santa Fe tiene mucha producción y ha podido, dentro de todos los gobiernos, con algunos aumentos más en la era Perotti, ser “una provincia ordenada” con respecto a otras. Y añadió: “Eso no significa que no tengamos carencia, porque la seguridad, durante todo este tiempo, ha sido discriminada por Nación que es quien se tiene que ocupar”.

Para finalizar, añadió: “La provincia de Santa Fe no es que sólo aporta mucho y no recibe nada, sino que además tiene una carencia importante y no ha sido respaldada como debería”.