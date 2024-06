Movilidad jubilatoria: cuáles serían los cambios con la nueva fórmula

El proyecto que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria, aprobado en la Cámara de Diputados y que el presidente Javier Milei anunció que vetará si el Senado lo convierte en ley, tiende a ser más equitativo y beneficioso con respecto a la crisis económica actual.

Qué establecen los dictámenes que podrían ser aprobados

Para hablar sobre este tema Canal E se comunicó con el abogado Adrián Troccoli, especialista en derecho previsional, quien expresó que, “no hay nueva fórmula, sino pequeños cambios”.

Según el entrevistado, lo que está debatiendo el Congreso son cinco dictámenes de los cuales “tres no tienen absolutamente ninguna chance de pasar con los números por la Cámara”, es decir que, “no tienen posibilidad de convertirse en ley”. “Los dos dictámenes tienen algunos puntos en común, así que podemos estar seguros de que van a salir”, agregó.

Troccoli explicó que, “de ahora en más la movilidad jubilatoria se hace como se establece en el Decreto de Necesidad de Urgencia de manera mensual”, y dando el índice de inflación, que publica el INDEC todos los meses. “Esto ya es un hecho y no tiene cambio”, agregó.

Los cambios, debates y la posición del oficialismo

Por otra parte, el entrevistado aseguró que se desconoce la fórmula que se utilizará para corregir y mejorar la jubilación una vez por año porque, además, “la idea es que los jubilados puedan tener alguna posibilidad de cobrar algo más”. Y siguió: “En resumen, no hay grandes cambios, porque lo que se está debatiendo es si le van a dar 7 u 8 puntos más de una sola vez para el mes de julio o agosto, para recomponer las cosas a enero”.

En continuidad con el tema, Troccoli mencionó que los representantes del Poder Ejecutivo “son muy pocos diputados” y están diciendo que, “no van a aceptar ningún aumento porque se repite el eslogan de ‘no hay plata’”. Y siguió: “No se puede concebir que no plantean el valor efectivo de la pérdida, es decir que hay que subir 100% la jubilación”.

Para finalizar, dijo: “Ese 100% no se puede pagar ahora, pero sí se puede plantear un esquema razonable que no sea una falta de respeto al jubilado”.