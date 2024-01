Muerte de soldados estadounidenses en Jordania: Biden responsabilizó a Irán y asegura saber cómo responderá

En las últimas horas, el presidente Joe Biden dijo que ya tomó la decisión sobre cómo será la respuesta que dará Estados Unidos al ataque que recibió una base militar en Jordania y en el que murieron tres soldados y otros 40 fueron heridos.

Consecuencias y responsable intelectual

Para conocer en detalle lo que está sucediendo, Canal E se comunicó con Fernando Pedrosa, doctor en Procesos Políticos Contemporáneos y profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aire, quien expresó que lo que ocurre es que, “en general son enfrentamientos de baja intensidad, pero en este caso en Jordania hubo tres muertos entre los soldados norteamericanos y más de 40 heridos”.

En ese sentido, el profesor sostuvo que, “una vez más Irán, aparece como el responsable intelectual, pero no como el responsable material”.

Biden: dichos e interna electoral

Como respuesta a lo sucedido, el Presidente Joe Biden dijo saber cómo responder ante estos ataques, sin embargo, Pedrosa sostuvo que, “no pasó nada todavía” y el propósito del mandatario tal vez sea, “no involucrarse en el conflicto porque puede generar no solo una escalada de violencia, sino que puede tener consecuencias en la interna electoral de Estados Unidos”.

Para el doctor, a Estados Unidos “lo están buscando”, pero “Irán no se anima a hacerlo de frente porque tendría costos muy grandes”. Y agregó: “Biden está trazando su decisión y le está dando también nuevos auges a los discursos de Donald Trump que lo acusa de falta de liderazgo”.

Para concluir, expresó: “En ese sentido, Trump ya habría dicho que en caso de volver a ser Presidente de Estados Unidos, ya hubiera hecho la paz en toda esa región”.