Estados Unidos acusó a la Resistencia Islámica en Irak del ataque a la base militar en Jordania

La Casa Blanca dijo este miércoles 31 de enero que el grupo Resistencia Islámica en Irak, una coalición de milicias respaldadas por Irán, estuvo detrás de un ataque con drones que mató a tres soldados estadounidenses en una base militar en Jordania.

La "atribución con la que nuestra comunidad de inteligencia se siente cómoda es que esto fue hecho por el grupo paraguas" Resistencia Islámica en Irak, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Biden afirmó el martes que ya decidió cuál será la respuesta de su país a la muerte de tres de sus soldados en una base militar en Jordania pero afirmó que "no busca" una "guerra más amplia" en Oriente Medio.

"No tenemos miedo a la guerra:" Irán desafió a EEUU ante planes de "venganza" de Biden

"Sí", respondió Biden a periodistas que le preguntaron si ya había tomado su decisión sobre la respuesta estadounidense, sin dar más detalles. "No creo que necesitemos una guerra más amplia en Oriente Medio. No es lo que estoy buscando", aclaró.

La Casa Blanca advirtió que probablemente la respuesta involucrará "múltiples acciones", aunque existen temores de que un ataque directo contra Irán genere un conflicto más amplio.

¿Qué es la Resistencia Islámica de Irak?

La Resistencia Islámica en Irak, que reivindicó el ataque a la base estadounidense, es una alianza de grupos armados vinculados a Irán -conocidas como Hashd al-Shaabi- que afirma actuar en apoyo a los palestinos y exige que los militares de Estados Unidos se retiren de Irak.

Un informe de AP dijo que desde el 7 de octubre, "tales milicias han atacado instalaciones militares estadounidenses en Irak más de 60 veces y en Siria más de 90 veces, con una combinación de drones, cohetes, morteros y misiles balísticos".

La pertenencia al grupo es deliberadamente vaga, lo que permite a cada grupo armado un nivel de negación plausible, según el Atlantic Council.

Hay pruebas que sugieren que la Guardia Revolucionaria de Irán desempeña un papel de coordinación, afirmó el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente.

El jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), mayor general Hossein Salami, aseguró que su país no teme una guerra con Estados Unidos y que responderán a cualquier amenaza contra ellos.

"Escuchamos algunas amenazas de funcionarios estadounidenses sobre atacar a Irán. Les contamos que nos pusieron a prueba y nos conocemos", dijo el comandante. "No dejamos ninguna amenaza sin respuesta y no buscamos la guerra, pero no le tenemos miedo. Ésta es la verdad bien conocida".

