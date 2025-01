El kilo de hoja verde tuvo una caída abrupta durante el 2024, lo cual afecta de manera directa a la rentabilidad de los productores yerbateros y en más de una ocasión se encuentran trabajando a pérdida, sin embargo, la producción en sí fue muy buena a raíz de las mejoras en el clima. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Nelson Dalcolmo.

“El tema del consumo interno lo hemos analizado con un tiempo para determinar que el consumo está plasmado en los datos de salida del molino, es decir, la venta de paquetes hacia las cadenas comerciales”, comentó Nelson Dalcolmo. “Esto se ha incrementado a partir de agosto, pero eso no quiere decir que haya bajado el consumo, el consumidor no nos abandona y no nos va a abandonar si seguimos manteniendo la calidad del alimento”, agregó.

Se han incrementado las ventas al exterior de yerba mate

Posteriormente, Dalcolmo planteó: “Se han incrementado las ventas al exterior, todo lo que es exportaciones el mundo está consumiendo cada vez más producto en distintas modalidades y no solamente en el mate cebado”.

La producción de yerba mate se está realizando con una rentabilidad menor a los costos de producción

“Hay un problema muy grave y es que los productores estamos trabajando a pérdida, el productor tiene una grilla de costos, la cual arroja un número y nosotros vemos clara la cuenta”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Cerramos el 2023 y arrancamos el 2024 con $380 el kilo de hoja verde de contado, hoy está 200 y hasta $150 el mismo producto en las mismas condiciones, además, bajó el precio y aparecieron los plazos”.

Por otro lado, el director del INYM señaló: “Los productores yerbateros tienen stockeado en depósitos yerba pre molida o pre industrializada, entonces, están jugando a que el 2024 fue un año muy benévolo pero después de haber pasado 2 o 3 años de seca de lluvias”. A su vez, remarcó que, “en el 2024 hubo una producción muy buena y la industria sabe que eso es la ley de la oferta y la demanda”.

Para finalizar, Dalcolmo dijo que, “la producción de materia prima en 2024, el año acompañó y fue extraordinariamente bueno, el pequeño y mediano productor está trabajando a pérdida y nosotros no queremos pasar eso”.